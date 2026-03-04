После ремонта стадион Омурзакова в Бишкеке закрыли для жителей. Создана петиция

На сайте change.org создана петиция за обеспечение доступа к стадиону Долона Омурзакова для жителей Бишкека.

Авторы отмечают, что стадион является общественным достоянием, построенным и обновленным на средства налогоплательщиков.

«Мы, жители Бишкека, выражаем глубокую обеспокоенность по поводу закрытия городского стадиона для простых граждан. Это ограничение напрямую влияет на наше право доступа к спортивной инфраструктуре, возможности заниматься бегом, спортом, оздоровлением и воспитанием детей на спортивных площадках. Стадион должен служить интересам общества, так как он построен за счет государственного бюджета. Ограничение доступа к нему препятствует жителям нашего города вести здоровый образ жизни, что, в свою очередь, может привести к ухудшению здоровья и благосостояния», — говорится в петиции.

Горожане обращаются к властям с просьбой обеспечить открытый доступ или хотя бы установить регламентированный график посещений, который учтет интересы всех горожан.

По мнению авторов обращения, сохранение здоровья и физической активности населения в период пандемий и стрессов особенно критично. Стадион может стать местом, где люди смогут укрепить здоровье, собраться для занятий спортом и провести время на свежем воздухе.

Они надеются, что им вернут возможность заниматься спортом с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.