В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей

В Бишкеке дошкольным образованием в настоящее время охвачено более 36 тысяч детей, при этом в очереди находится еще 29 тысяч. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, за последние пять лет в сфере дошкольного образования введено в эксплуатацию 26 объектов — построено 18 новых детских садов, восстановлено восемь зданий, возвращенных в государственную и муниципальную собственность. В ряде объектов проведен капитальный ремонт.

В действующих детсадах реализуется программа перепрофилирования спальных помещений. В 2024 году преобразовано 10 учреждений, в 2025-м — 25. Эти меры позволят дополнительно обеспечить дошкольным образованием более 10 тысяч детей. В 2026 году планируется реорганизация еще более 20 дошкольных учреждений.

«Финансирование инфраструктуры значительно увеличилось. Если три-четыре года назад на капитальный ремонт образовательных объектов ежегодно выделялось не более 120 миллионов сомов, то в 2025-м эта сумма превысила 305 миллионов, а в этом году предусмотрено более 500 миллионов», — сказал Айбек Джунушалиев.