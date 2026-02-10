12:38
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей

В Бишкеке дошкольным образованием в настоящее время охвачено более 36 тысяч детей, при этом в очереди находится еще 29 тысяч. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, за последние пять лет в сфере дошкольного образования введено в эксплуатацию 26 объектов — построено 18 новых детских садов, восстановлено восемь зданий, возвращенных в государственную и муниципальную собственность. В ряде объектов проведен капитальный ремонт.

В действующих детсадах реализуется программа перепрофилирования спальных помещений. В 2024 году преобразовано 10 учреждений, в 2025-м — 25. Эти меры позволят дополнительно обеспечить дошкольным образованием более 10 тысяч детей. В 2026 году планируется реорганизация еще более 20 дошкольных учреждений.

«Финансирование инфраструктуры значительно увеличилось. Если три-четыре года назад на капитальный ремонт образовательных объектов ежегодно выделялось не более 120 миллионов сомов, то в 2025-м эта сумма превысила 305 миллионов, а в этом году предусмотрено более 500 миллионов», — сказал Айбек Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361334/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии
Три тысячи в карман. В БГК недовольны безналичной оплатой в автобусах Бишкека
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
Ежегодно в Бишкеке меняют лишь 1 процент водопроводных сетей
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
Капстроительство. Мэрия Бишкека борется с недобросовестными подрядчиками
Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты
Подключать газ летом, а не зимой призывают кыргызстанцев. С чем это связано?
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»
В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосферного воздуха
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
12:20
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом...
12:16
В Кыргызстане проверить судебную задолженность на портале можно бесплатно
12:11
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
12:00
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
11:59
В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ