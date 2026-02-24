В соцсетях обороты набирает критика в адрес организации работы в центре «Кыргызтест»: пользователи сообщают о длинных очередях, неразберихе и непонятных правилах приема.

По словам горожан, сегодня очередь достигала 140 человек, записи ведут «по списку», а ровно в 12.00 сотрудники закрыли двери на обед, оставив людей ждать на улице. Многие отмечают, что приходят в третий раз, но так и не могут попасть внутрь, чтобы сдать обязательный тест.

Жалобы касаются не только очередей, но и отношения персонала. ««Кыргызтест» сделали обязательным, так почему не предусмотрели онлайн-формат или нормальную систему очередей? Тут после такого ожидания у человека и думать сил не остается», — пишут пользователи.

Ситуация активно обсуждается, пользователи требуют навести порядок и обеспечить нормальные условия прохождения обязательного экзамена.

