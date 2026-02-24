В соцсетях обороты набирает критика в адрес организации работы в центре «Кыргызтест»: пользователи сообщают о длинных очередях, неразберихе и непонятных правилах приема.
По словам горожан, сегодня очередь достигала 140 человек, записи ведут «по списку», а ровно в 12.00 сотрудники закрыли двери на обед, оставив людей ждать на улице. Многие отмечают, что приходят в третий раз, но так и не могут попасть внутрь, чтобы сдать обязательный тест.
Ситуация активно обсуждается, пользователи требуют навести порядок и обеспечить нормальные условия прохождения обязательного экзамена.
