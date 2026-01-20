19:05
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Агент 024

В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в филиале Бишкека

Фото читателей

В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в столичном филиале.

Отметим, горожане жаловались на проблемы с обслуживанием в филиале «Бишкекгаз» на улице Горького.

В пресс-службе ОсОО «Газпром Кыргызстан» разъяснили, что в филиале «Бишкекгаз» ранее наблюдалось увеличение потока абонентов, связанное с перерасчетом по газовым счетчикам. Это привело к очередям, за что организация приносит извинения.

«В настоящее время работа филиала ведется в штатном режиме, приняты дополнительные организационные меры, усилено обслуживание и восстановлена работа справочной службы в соответствии со стандартами. Компания делает все возможное для повышения качества сервиса и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем», — сообщили в пресс-службе.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/358612/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы
«Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ
Депутат просит кабмин вернуть газ в Баткенскую область из Узбекистана
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
В одном из районов Бишкека с 24 по 26 ноября не будет газа
Временно. США освободили Венгрию от санкций на закупку нефти и газа из России
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в&nbsp;микрорайоне &laquo;Асанбай&raquo; Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в микрорайоне «Асанбай»
В&nbsp;Бишкеке автомобиль оставили на&nbsp;зебре, мешая пешеходам В Бишкеке автомобиль оставили на зебре, мешая пешеходам
Необычные облака в&nbsp;Нарыне и&nbsp;туманный Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
19:04
Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, мешая пешеходам Чудаки парковки. Автомобили оставляют на тротуарах, меш...
18:45
Почти 300 незаконных конструкций демонтировали на улице Льва Толстого в Бишкеке
18:22
В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в филиале Бишкека
18:09
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
18:05
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека