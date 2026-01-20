В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в филиале Бишкека

В «Газпром Кыргызстан» объяснили, почему образовались очереди в столичном филиале.

Отметим, горожане жаловались на проблемы с обслуживанием в филиале «Бишкекгаз» на улице Горького.

В пресс-службе ОсОО «Газпром Кыргызстан» разъяснили, что в филиале «Бишкекгаз» ранее наблюдалось увеличение потока абонентов, связанное с перерасчетом по газовым счетчикам. Это привело к очередям, за что организация приносит извинения.

«В настоящее время работа филиала ведется в штатном режиме, приняты дополнительные организационные меры, усилено обслуживание и восстановлена работа справочной службы в соответствии со стандартами. Компания делает все возможное для повышения качества сервиса и предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем», — сообщили в пресс-службе.

