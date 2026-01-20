12:48
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Агент 024

На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы

В поликлинике Национального госпиталя длинные очереди. Видео прислал читатель 24.kg.

По его словам, такая ситуация возникла сегодня утром у регистратуры, где пациенты получают талон на прием к врачу.

Как сообщил 24.kg главный врач Нацгоспиталя Бакыт Тологонов, аналогичная ситуация возникает после праздничных и выходных дней.

«Нацгоспиталь — единственное третичное медицинское учреждение на всю республику по некоторым, исключительным специальностям. До 65 процентов посетителей приезжает из регионов. В основном они планируют поездку в Бишкек на субботу и воскресенье, поэтому по понедельникам у нас обычно наплыв пациентов. Поликлиника максимально работает в две смены. В среду и четверг, а в пятницу тем более после 13.00 пациентов уже нет», — сказал он.

Бакыт Тологонов добавил, что нельзя забывать и о сезонности обращений. 

«Есть пациенты по направлению медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), военкоматов, судмедэкспертизы, следственных органов, а также афганцы, чернобыльцы, матери-героини и другие категории граждан. При этом здание построено в 1984 году и рассчитано на прием 100-120 человек в сутки. Сейчас же мы принимаем более 550 человек, а в некоторые дни — до 800 пациентов. Надеемся, что со строительством нового корпуса этот вопрос будет решен», — отметил он.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/358525/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
В Манасе образовались очереди из-за замены водительских прав
Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
Врачи из Национального госпиталя обучаются эндоскопической хирургии в Китае
Не только детям. Врачи из Катара восстановили слух взрослым кыргызстанцам
Пункт пропуска «Карасу» подключили к казахской системе E-очереди для грузовиков
Более 60 тысяч человек в Кыргызстане стоят в очереди на ипотечное жилье
Госрегистр в Бишкеке вновь изменил график работы: теперь принимают с 7 утра
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
Госрегистр призвал граждан пользоваться онлайн-услугами, чтобы избежать очередей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в&nbsp;микрорайоне &laquo;Асанбай&raquo; Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в микрорайоне «Асанбай»
В&nbsp;Бишкеке автомобиль оставили на&nbsp;зебре, мешая пешеходам В Бишкеке автомобиль оставили на зебре, мешая пешеходам
Необычные облака в&nbsp;Нарыне и&nbsp;туманный Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
12:41
Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и полярное сияние по всему миру Вспышка на Солнце вызвала мощную магнитную бурю и поляр...
12:34
Во Дворце спорта сохранят бассейн: мэр рассказал детали реконструкции
12:25
На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы
12:22
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
12:13
В Бишкеке загорелась мечеть: МЧС тушит пожар