На длинные очереди в поликлинике Нацгоспиталя снова жалуются кыргызстанцы

В поликлинике Национального госпиталя длинные очереди. Видео прислал читатель 24.kg.

По его словам, такая ситуация возникла сегодня утром у регистратуры, где пациенты получают талон на прием к врачу.

Как сообщилглавный врач Нацгоспиталя Бакыт Тологонов, аналогичная ситуация возникает после праздничных и выходных дней.

«Нацгоспиталь — единственное третичное медицинское учреждение на всю республику по некоторым, исключительным специальностям. До 65 процентов посетителей приезжает из регионов. В основном они планируют поездку в Бишкек на субботу и воскресенье, поэтому по понедельникам у нас обычно наплыв пациентов. Поликлиника максимально работает в две смены. В среду и четверг, а в пятницу тем более после 13.00 пациентов уже нет», — сказал он.

Бакыт Тологонов добавил, что нельзя забывать и о сезонности обращений.

«Есть пациенты по направлению медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), военкоматов, судмедэкспертизы, следственных органов, а также афганцы, чернобыльцы, матери-героини и другие категории граждан. При этом здание построено в 1984 году и рассчитано на прием 100-120 человек в сутки. Сейчас же мы принимаем более 550 человек, а в некоторые дни — до 800 пациентов. Надеемся, что со строительством нового корпуса этот вопрос будет решен», — отметил он.

