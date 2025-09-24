До 20 тысяч детей приезжают учиться в Бишкек из Чуйской области

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева прокомментировала в эфире «Биринчи радио» вопрос переполненных классов в Бишкеке.

«В некоторых школах действительно есть классы, где обучаются по 40-50 детей, надо это признать. С каждым годом растет внутренняя миграция. В этом году наблюдается и внешняя, наши граждане возвращаются из США, России. И растет население», — сказала она.

По словам министра, в школах столицы, рассчитанных на 103 тысячи мест, обучается 257 тысяч детей.

«Только из соседних районов Чуйской области около 20 тысяч детей приезжают в Бишкек учиться. По закону мы не можем их ограничивать и всех принимаем. Один из путей решения проблемы — реализация инвестиционного соглашения на $56 миллионов, направленного на строительство школ в столице», — отметила она.

Догдуркуль Кендирбаева напомнила о поручении президента, чтобы новые школы строили по реальным потребностям, а не ради политических очков.

«Были случаи, когда рядом со старой школой возводили новый корпус, а в соседнем селе дети учились в аварийных условиях. Это мы прекращаем», — говорил ранее Садыр Жапаров.

В первую очередь будут решать вопросы переполненных школ.