Кыргызстан приступил к масштабной реформе системы образования. На фоне перехода к 12-летнему обучению в обществе разгорелись споры: родители жалуются на переполненные классы, нехватку учителей и новые учебники. В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров высказался по этой теме.

«Это неправильно связывать с 12-летним образованием. Переполненные классы были и раньше. В этом году в первые классы приняли 227 тысяч детей — вдвое больше, чем в прошлые годы. Основная нагрузка ложится на Бишкек из-за внутренней миграции и отсутствия регистрации. Мы строим новые школы, расширяем старые, временно открываем классы в детсадах и свободных зданиях», — заявил он.

По словам президента, переполненные классы — «это следствие урбанизации и демографического роста». «В 2025 году мы завершили строительство 119 объектов образования, в том числе 68 школ. Но в Бишкеке все еще острая нехватка. Я поручил, чтобы новые школы строили по реальным потребностям, а не ради политических очков. Были случаи, когда рядом со старой школой возводили новый корпус, а в соседнем селе дети учились в аварийных условиях. Это мы прекращаем», — заявил Садыр Жапаров.

Как отметил президент, 12-летнее образование — «это не просто добавление еще одного года. Полностью обновлены программы, стандарты, учебники. В старших классах вводится профессиональная ориентация, больше внимания — математике и естественным наукам. Мы усиливаем дисциплину, ограничиваем использование телефонов, внедряем инклюзивное обучение».

В 180 странах мира действует 12-летняя система, ее эффективность доказана. Мы должны соответствовать мировым стандартам. Садыр Жапаров

Фото из интернета. Садыр Жапаров: «12-летняя система обучения — это не прихоть, а мировая необходимость»

По словам президента, сегодня в школах работают более 87 тысяч учителей. «Да, нехватка есть, но уже меньше — 947 ставок против 2,5 тысячи ранее. С апреля 2026 года поднимем зарплаты учителям и медикам. Педвузы ежегодно выпускают тысячи специалистов, мы привлекаем студентов старших курсов к длительной практике с зарплатой. Плюс новые инициативы — ипотека для учителей, переподготовка дипломированных специалистов», — рассказал он.

Затронул президент и тему нехватки учебников: «Раньше они печатались за счет доноров и частных издательств. Теперь этим занимается государственная типография «Учкун». Впервые выделено стабильное финансирование — 744 миллионов сомов. Подготовлены новые комплекты для 1–2-х и 5–7-х классов, английский язык для 3–9-х классов напечатан и доставлен во все школы».

Решение о переходе принято окончательно. Есть бюджет, приняты концепция, стандарты и планы. Возврата назад не будет. Первые годы будут трудными, но мы должны проявить терпение. Садыр Жапаров

«Главная цель — чтобы каждый ребенок получил качественное образование, основанное на национальных ценностях и подготовленное по современным мировым стандартам», — подчеркнул он.