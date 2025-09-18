14:12
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Садыр Жапаров: 12-летняя система обучения — это не прихоть, а необходимость

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров: «12-летняя система обучения — это не прихоть, а мировая необходимость»

Кыргызстан приступил к масштабной реформе системы образования. На фоне перехода к 12-летнему обучению в обществе разгорелись споры: родители жалуются на переполненные классы, нехватку учителей и новые учебники. В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров высказался по этой теме.

«Это неправильно связывать с 12-летним образованием. Переполненные классы были и раньше. В этом году в первые классы приняли 227 тысяч детей — вдвое больше, чем в прошлые годы. Основная нагрузка ложится на Бишкек из-за внутренней миграции и отсутствия регистрации. Мы строим новые школы, расширяем старые, временно открываем классы в детсадах и свободных зданиях», — заявил он.

По словам президента, переполненные классы — «это следствие урбанизации и демографического роста». «В 2025 году мы завершили строительство 119 объектов образования, в том числе 68 школ. Но в Бишкеке все еще острая нехватка. Я поручил, чтобы новые школы строили по реальным потребностям, а не ради политических очков. Были случаи, когда рядом со старой школой возводили новый корпус, а в соседнем селе дети учились в аварийных условиях. Это мы прекращаем», — заявил Садыр Жапаров.

Как отметил президент, 12-летнее образование — «это не просто добавление еще одного года. Полностью обновлены программы, стандарты, учебники. В старших классах вводится профессиональная ориентация, больше внимания — математике и естественным наукам. Мы усиливаем дисциплину, ограничиваем использование телефонов, внедряем инклюзивное обучение».

В 180 странах мира действует 12-летняя система, ее эффективность доказана. Мы должны соответствовать мировым стандартам.

Садыр Жапаров

из интернета
Фото из интернета. Садыр Жапаров: «12-летняя система обучения — это не прихоть, а мировая необходимость»

По словам президента, сегодня в школах работают более 87 тысяч учителей. «Да, нехватка есть, но уже меньше — 947 ставок против 2,5 тысячи ранее. С апреля 2026 года поднимем зарплаты учителям и медикам. Педвузы ежегодно выпускают тысячи специалистов, мы привлекаем студентов старших курсов к длительной практике с зарплатой. Плюс новые инициативы — ипотека для учителей, переподготовка дипломированных специалистов», — рассказал он.

Затронул президент и тему нехватки учебников: «Раньше они печатались за счет доноров и частных издательств. Теперь этим занимается государственная типография «Учкун». Впервые выделено стабильное финансирование — 744 миллионов сомов. Подготовлены новые комплекты для 1–2-х и 5–7-х классов, английский язык для 3–9-х классов напечатан и доставлен во все школы».

Решение о переходе принято окончательно. Есть бюджет, приняты концепция, стандарты и планы. Возврата назад не будет. Первые годы будут трудными, но мы должны проявить терпение.

Садыр Жапаров

«Главная цель — чтобы каждый ребенок получил качественное образование, основанное на национальных ценностях и подготовленное по современным мировым стандартам», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343995/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров Токмокто Ислам академиясын ачты
Отбирают дом. Раиса Атамбаева обратилась к президенту Кыргызстана
Садыр Жапаров принял секретарей Советов безопасности государств — членов ОТГ
Переход на 12-летку. Нет поводов для волнения — Данияр Амангельдиев
Садыр Жапаров дал старт работе аэропортов в Нарыне и Казармане
Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Выпускники будут успешными. Минпросвещения о переходе на 12-летнее образование
Садыр Жапаров встретился с председателем Национального собрания Армении
Плохой пиар мэра Бишкека
НЦПП ликвидировать не будут? Закон об омбудсмене отправили в корзину
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
14:08
Садыр Жапаров направил приветствие форуму «Алтай — прародина тюрков» в России Садыр Жапаров направил приветствие форуму «Алтай — прар...
14:03
Садыр Жапаров: 12-летняя система обучения — это не прихоть, а необходимость
14:00
Красочные, но бесполезные? Школьникам раздали тетради, в которых нельзя работать
13:59
Кыргызстан и Турция стремятся увеличить товарооборот до $5 миллиардов
13:15
Кыргызстанец выиграл в экстремальной велогонке по горам Дагестана