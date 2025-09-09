Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР

Саудовский фонд намерен выделить $50 миллионов на строительство новых школ в Кыргызстане. Об этом заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Талант Иманакун уулу.

По его словам, для этого депутаты должны одобрить кредитное соглашение.

«Первая фаза проекта завершена. В ее рамках было выделено $30 миллионов, на эти средства были построены 28 школ и 2 детсада по всей стране. В рамках второй фазы нам выделят $50 миллионов, на эти средства мы намерены построить 7 школ и 7 детсадов», — добавил Талант Иманакун уулу.

На вопрос депутата Улукбека Ормонова о том, почему ранее за $30 миллионов построили 28 школ, а сейчас за $50 миллионов хотят построить всего 7 школ, Талант Иманакун уулу отметил, что 7 школ рассчитаны на большее количество ученических мест (до 1 тысячи), тогда как ранее построенные школы рассчитаны на меньшее число учеников.

В итоге депутаты комитета одобрили соглашение.