В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «НЭСК» проходят технические работы

В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» проходят технические работы по обновлению сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В этот период возможны временные перебои в работе онлайн-ресурсов.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и обращают внимание абонентов: на время технических работ отключение за дебиторскую задолженность производиться не будет.

Напомним, ранее в ОАО «НЭСК» сообщали, что сегодня 6 тысяч должников отключат от энергоснабжения. Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей просило абонентов оплатить счета за электроэнергию.