17:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «НЭСК» проходят технические работы

Фото ОАО «НЭСК»

В приложении «Мой свет» и на сайте ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» проходят технические работы по обновлению сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В этот период возможны временные перебои в работе онлайн-ресурсов.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и обращают внимание абонентов: на время технических работ отключение за дебиторскую задолженность производиться не будет.

Напомним, ранее в ОАО «НЭСК» сообщали, что сегодня 6 тысяч должников отключат от энергоснабжения. Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей просило абонентов оплатить счета за электроэнергию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344593/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Воды в Токтогулке мало — министр энергетики прогнозирует самую сложную зиму
Минэнерго получило от Минфина пакет акций НЭСК на 11,38 миллиарда сомов
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
Жители Сокулукского района жалуются на перебои с электричеством, мешающие учебе
Ильгиз Сыдыгалиев возглавил Национальную электрическую сеть Кыргызстана
На крыше Баткенского ОАО «НЭСК» установили солнечные панели
Увеличена мощность подстанции «Кудайберген» в Чуйской области
В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии
Более 5 тысяч абонентов отключат от электричества в Бишкеке за неуплату долгов
До конца 2025 года установят 250 тысяч «умных» счетчиков
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
23 сентября, вторник
17:18
В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных...
17:04
Изнасилование падчерицы. Суд приговорил отчима к пожизненному заключению
17:01
В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
17:00
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся
16:50
ГКНБ расширяет круг субъектов, которых будут наказывать за применение пыток