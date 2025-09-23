В Бишкеке 6 тысяч должников отключат от энергоснабжения

Сегодня счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 6 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

Уточняется, что на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента». С ее помощью все абоненты предприятия, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета. Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив через Play Market и App Store. Также абоненты могут обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, 0772/0556 001209 или написать сообщение на WhatsApp 0702001209.

Отметим, что абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, Megacom, О!, «Оной», в том числе через электронные кошельки «Мбанк», О!, MegaPay, UMAI, «Элсом». В кассах «Элдик Банка», «Дос-Кредобанка», «Бакай Банка», «Коммерческого банка КЫРГЫЗСТАН», «О!Банка», «КICВ Банка», «Оптима Банка», а также ОАО «Кыргызпочтасы» принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.