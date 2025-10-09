Битва престолов. Известные кандидаты в депутаты по округам. Часть 1

30 ноября 2025 года в Кыргызстане состоятся досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. В этот раз они будут проходить по новой системе. Страна разделена на 30 многомандатных округов, и от каждого округа в парламент пройдут три кандидата, набравшие больше всего голосов. Среди этой тройки обязательно должна быть женщина.

Аналитический отдел 24.kg собрал актуальные данные из разных источников о тех известных личностях, кто уже заявил о намерении баллотироваться, кто собирается это сделать по слухам и кому с кем предстоит конкурировать.

Сегодня мы представляем первую часть анализа округов. Продолжение с кандидатами по остальным округам выйдет на днях, и уже после регистрации мы соберем все сведения в один большой гайд по всем округам и претендентам на мандат депутата Жогорку Кенеша.

Бишкек. Известные имена и ожесточенная борьба

В столичных округах конкуренция традиционно высокая. В Бишкеке, как в любом крупном городе, более разноплановый, по сравнению с провинцией, в своих предпочтениях электорат и кандидаты тоже, как в детском калейдоскопе, абсолютно разные, в том числе и по происхождению.

№ 22 — Октябрьский район

Начнем с женщин. Известных и фактически равнозначных претенденток здесь две: Исатбек кызы Аида, депутат седьмого созыва Жогорку Кенеша от партии «Ынтымак» и Гуля Кожокулова, тоже депутат седьмого созыва, бывший прокурор, прошедшая в парламент по партийному списку «Бутун Кыргызстан».

Из мужчин—кандидатов по этому округу выделяется Дастан Бекешев. Для него это будут уже четвертые выборы. Бекешев сидит в Жогорку Кенеше начиная с пятого созыва.

Основными конкурентами Бекешева в этот раз будут Болот Ибрагимов, гражданский активист, советник президента на общественных началах, и Эльмир Досалиев, депутат Бишкекского городского кенеша от партии «Эмгек».

№ 21 — Ленинский район

Эпичной обещает быть борьба за мандаты в Ленинском районе столицы. За женскую квоту здесь сойдутся Нуржан Тынымсеитова — экс-депутат Бишкекского городского кенеша от партии СДПК, директор строительной компании «Елизавета», и Жылдыз Садырбаева, депутат Жогорку Кенеша седьмого созыва и заместитель торага.

Что касается мужчин, то в депутаты по этому округу будут баллотироваться Куванычбек Конгантиев, депутат четырех созывов Бишкекского городского кенеша, Жаныбек Абиров, экс-депутат Жогорку Кенеша, сложивший досрочно свои полномочия из-за скандальной драки, Чынгыз Айдарбеков, бывший министр иностранных дел и депутат седьмого созыва парламента от партии «Альянс», Таалай Сариев, депутат столичного кенеша и Таалай Кермалиев — коммерческий директор «Арпа-Бишкек».

№ 23 — Первомайский район

Еще одним, очень насыщенным в плане предвыборных баталий, будет округ, расположенный в Первомайском районе Бишкека.

За депутатский мандат там будут в буквальном смысле воевать сразу несколько узнаваемых персон.

Марлен Маматалиев, депутат седьмого созыва Жогорку Кенеша, один из самых эффективных народных избранников в плане законотворчества, Умбеталы Кадыралиев, экс-глава «Кыргызалтына», президент национального олимпийского комитета, юристы Нурбек Токтакунов и Канат Хасанов, Токтосун Султанов, представитель партии «Эмгек» в БГК, Али Токтакунов, журналист, известный расследованием про Райыма Матраимова.

Традиционно в выборах по округу, где находится аффилированный с ней рынок «Кудайберген», идет и Эльвира Сурабалдиева. Пока у нее весомых конкуренток нет.

Чуйская область. Чиновники против депутатов

В этом округе баллотируется Лейла Лурова, депутат седьмого созыва Жогорку Кенеша от партии «Ынтымак». В этот раз Лурова идет как самовыдвиженец, а конкуренцию ей составит Мунара Мамаджанова, заместитель акима Московского района.

Также по Московском району свои силы попробует Карим Ханджеза, аким Сокулука и один из бывших заместителей губернатора Чуйской области, пожелавший пока сохранить свое имя инкогнито. Является депутатом Жогорку Кенеша VII созыва, избранным от Московского одномандатного округа.

Учитывая, что среди кандидатов сразу несколько представителей местной власти и действующий депутат, борьба за голоса будет крайне острой.

№ 20 — Аламединский район

«Война престолов» ожидаемо развернется в Аламединском районе. Сразу несколько депутатов седьмого созыва будут пытаться получить мандат от избирателей этого округа. Это Бакыт Тентишев, Акбокон Таштанбеков, Бахридин Шабазов, Эльдар Абакиров, а также Джамиля Исаева. Последняя сойдется в женской дуэли с Айнурой Аскаровой, экс-заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики.

№ 26 — Токмок, Кемин

Тоже непростой округ. Из тех, кто будет баллотироваться в депутаты, стоит отметить Акылбека Мурсалиева, бывшего заместителя акима Кеминского района Чуйской области, Медербека Саккараева, депутата седьмого созыва Жогорку Кенеша, Акжола Исаева, представителя Токмока на народном Курултае, Акылбека Жаманкулова, депутата Жогорку Кенеша шестого созыва, Нурлана Шаршеналиева, экс-вице-мэра Бишкека и бывшего заместителя главы Кеминской районной администрации, Самата Исманова, первого заместителя полномочного представителя президента в Чуйской области и, наконец, одного из самых известных кеминцев Каныбека Иманалиева, экс-министра образования и председателя Союза писателей.

Интересно, что пока неизвестно, кто из женщин пойдет по этому округу. Но у той, кто решится, есть все шансы.

Южные регионы. Традиционные лидеры и лидеры новой генерации

№ 1 — Лейлекский округ, Баткенская область

Одним из первых кандидатом в депутаты по этому округу выдвинулся Канатбек Ахмедов, бывший член парламента шестого созыва. Его оппонентом станет еще один бывший депутат, только седьмого созыва, Чынгыз Ажибаев.

А борьба за женскую квоту развернется между Камилой Талиевой, Миргуль Темирбаевой и Айгуль Айдаровой — все трое являлись депутатами Жогорку Кенеша седьмого созыва.

Среди новых лиц, подавших заявления в ЦИК, — Сайрагул Дуулатова, заместитель редактора детского журнала «Байчечекей», и Бактыяр Токторов, известный эстрадный певец.

По предварительным данным, округ № 1 станет одним из самых конкурентных — здесь ожидается рекордное число претендентов на депутатские мандаты.

№ 10 — Узген, Кара-Кулжа

Еще один из самых больших и сложных округов с самым длинным списком претендентов. В нем как будто сходится старый и новый Кыргызстан. Из заметных и известных кандидатов нужно отметить Аалы Карашева, депутата шестого созыва от СДПК, и экс-губернатора Ошской области, Эмиля Токтошева, депутата седьмого созыва от партии Бутун Кыргызстан, Суйунбека Омурзакова, еще одного депутата седьмого созыва, но от партии «Ишеним», Курманкула Зулушева, бывшего генерального прокурора.

По мнению экспертов, «темной лошадкой», способной смешать все карты политическим тяжеловесам, в этом округе может стать Дайыр Орунбеков, руководитель службы информационной политики администрации президента. Если, конечно, он решит баллотироваться.

Острым обещает быть в этом округе и женское противостояние. За мандат будут сражаться, как минимум три дамы — Гульнара Баатырова, бывший министр труда и социального обеспечения, Орозаим Нарматова, депутат седьмого созыва Жогорку Кенеша, лишившаяся своего мандата практически сразу после избрания в 2021 году, и Кадырбек кызы Нуркыз, руководитель Южного региона «Республиканского общества «Кыргызский язык»».

№ 13 — Ноокенский район

Интересен и этот округ. Он, конечно, не такой многочисленный по представленности кандидатов, как другие округа на юге страны, но по известности персон из списка претендентов явно находится в топе.

Достаточно упомянуть, что здесь баллотируется Талант Мамытов, бывший спикер Жогорку Кенеша. Ему оппонировать будут сразу два бывших депутата парламента от седьмого созыва — Бактыбек Сыдыков и Айбек Маткеримов.

Кто из женщин пойдет по этому округу, пока неизвестно.

№ 14 — Токтогульский округ

Еще один интересный округ. Здесь баллотироваться будет Нурбек Тотонов, член совета директоров АО «Государственный банк развития КР», экс-депутат Жогорку Кенеша шестого созыва, его бывший коллега по шестому созыву Осмон Турдумамбетов, Кундузбек Сулайманов, депутат седьмого созыва и Болот Борбиев, генеральный консул Кыргызстана в Чикаго и брат известного певца Бека Борбиева.

Сильной обещает быть и женская коалиция по этому округу. На сегодняшний день уже известно, как минимум о двух женщинах, намеревающихся получить мандат от избирателей Токтогульского района. Это Гульшаркан Култаева, бывший депутат Жогорку Кенеша и бывший член ЦИК, Турдукан Жумабекова, депутат четвертого созыва и преподаватель кафедры уголовного процесса и судебной экспертизы КГНУ имени Жусупа Баласагына.

В этом округе также будет длинный список кандидатов, основную часть которого составят представители местных сообществ.

Что дальше

В вышеприведенном анализе представлена лишь малая часть округов, и, возможно, не все кандидаты с известными фамилиями. Материал будет постоянно дополняться, и вскоре выйдет вторая часть.

Дальше алгоритм предвыборного цикла таков: окончательная регистрация кандидатов завершится 10 ноября, после чего начнется официальная агитация. Она завершится за сутки до голосования.

Голосование назначено на 30 ноября 2025 года, итоги обещают подвести до 14 декабря.

Эксперты отмечают, что выборы этого созыва могут стать одними из самых конкурентных за последние годы.