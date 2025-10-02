11:39
Общество
Сюжет: Выборы — 2025

ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики представила обновленную карту избирательных округов. Документ опубликован на официальном сайте ЦИК.

Согласно информации, карта отражает границы округов, сформированных в соответствии с действующим избирательным законодательством. Она позволит гражданам ознакомиться с территориальным делением и уточнить, к какому округу относится их место жительства.

В ЦИК отметили, что карта предназначена для удобства избирателей, а также для обеспечения прозрачности и открытости избирательного процесса.

На сайте комиссии также доступна подробная схема по каждому округу, включая перечень улиц и населенных пунктов, которые в него входят.

В ЦИК призвали граждан заранее уточнить свой избирательный участок, чтобы избежать недоразумений в день голосования.
