Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела вопрос о нарушении условий предвыборной агитации кандидатами, юридическим лицом и еще одним человеком.

В результате мониторинга социальных сетей установлено, что пользователь Facebook Адилет Кадыракунов (Adilet Kadyrakunov) начал преждевременную агитацию в поддержку кандидата по избирательному округу № 30 Улана Бакасова. Тем самым он нарушил условия агитации.

А певица Самара Каримова на своей странице в Instagram распространила материалы, нарушающие условия агитации, в поддержку кандидата по избирательному округу № 2 Бактыяра Калпаева, и анонсировала свой концерт.

В соответствии с избирательным законодательством, агитация при проведении выборов может осуществляться посредством проведения агитационных публичных мероприятий (митинги, собрания, телевизионные дебаты и иные), за исключением концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий.

Согласно фото- и видеоматериалам, размещенным на странице Facebook T-Media, установлено, что в поддержку кандидата по избирательному округу № 7 Алишера Козуева распространяется информация, нарушающая условия проведения предвыборной агитации.

На заседании рабочей группы генеральный директор ОсОО «Жаш FM» Данияр кызы Даяна сообщила, что, в соответствии с договором с кандидатом, начиная с 10 ноября 2025 года агитационные материалы должны были размещаться на телеканале «Жаш FM». По ее словам, 13 ноября 2025 года в новостном выпуске телеканала при показе репортажа с участием первых лиц страны агитационный баннер кандидата был размещен случайно.

В ЦИК из следственной службы Главного управления внутренних дел Чуйской области также поступили материалы в отношении кандидата по избирательному округу № 26 Медербека Саккараева. В них говорится, что в соцсетях появилась информация о якобы совершенной Медербеком Саккараевым попытке подкупа избирателей путем привлечения агитаторов. Этот факт был зарегистрирован в ГУВД Чуйской области, начата доследственная проверка. Однако в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях состава преступления.



На Адилета Кадыракунова и кандидата Бактыяра Калпаева наложен штраф. ОсОО «Жаш FM» также оштрафовано. Медербеку Саккараеву вынесено предупреждение.