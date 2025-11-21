09:46
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Власть

Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрела вопрос о нарушении условий предвыборной агитации кандидатами, юридическим лицом и еще одним человеком.

В результате мониторинга социальных сетей установлено, что пользователь Facebook Адилет Кадыракунов (Adilet Kadyrakunov) начал преждевременную агитацию в поддержку кандидата по избирательному округу № 30 Улана Бакасова. Тем самым он нарушил условия агитации.

А певица Самара Каримова на своей странице в Instagram распространила материалы, нарушающие условия агитации, в поддержку кандидата по избирательному округу № 2 Бактыяра Калпаева, и анонсировала свой концерт.

В соответствии с избирательным законодательством, агитация при проведении выборов может осуществляться посредством проведения агитационных публичных мероприятий (митинги, собрания, телевизионные дебаты и иные), за исключением концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий.

Согласно фото- и видеоматериалам, размещенным на странице Facebook T-Media, установлено, что в поддержку кандидата по избирательному округу № 7 Алишера Козуева распространяется информация, нарушающая условия проведения предвыборной агитации.

На заседании рабочей группы генеральный директор ОсОО «Жаш FM» Данияр кызы Даяна сообщила, что, в соответствии с договором с кандидатом, начиная с 10 ноября 2025 года агитационные материалы должны были размещаться на телеканале «Жаш FM». По ее словам, 13 ноября 2025 года в новостном выпуске телеканала при показе репортажа с участием первых лиц страны агитационный баннер кандидата был размещен случайно.

В ЦИК из следственной службы Главного управления внутренних дел Чуйской области также поступили материалы в отношении кандидата по избирательному округу № 26 Медербека Саккараева. В них говорится, что в соцсетях появилась информация о якобы совершенной Медербеком Саккараевым попытке подкупа избирателей путем привлечения агитаторов. Этот факт был зарегистрирован в ГУВД Чуйской области, начата доследственная проверка. Однако в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

На Адилета Кадыракунова и кандидата Бактыяра Калпаева наложен штраф. ОсОО «Жаш FM» также оштрафовано. Медербеку Саккараеву вынесено предупреждение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351732/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
За нарушение правил ввоза товаров на территорию ЕАЭС предлагают увеличить штрафы
Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку
В Бишкеке временно закрыли ночной клуб. Нарушал общественный порядок
На обсуждение вынесли законопроект с новыми штрафами и правилами для бизнеса
МИД КР призвал кыргызстанцев за рубежом проверить себя в списках избирателей
ЦИК оштрафовала автора видео за ложную информацию о кандидате в депутаты
Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения
Выборы-2025. Курманкула Зулушева оштрафовали за нарушение предвыборной агитации
Соблюдать законы во время выборов призвало кыргызстанцев МВД
Все избирательные споры в судах Кыргызстана рассматривают в сокращенные сроки
Популярные новости
Почему железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Бабанов, Исаков, Кулов и&nbsp;Текебаев&nbsp;&mdash; громкие заявления на&nbsp;фоне проблем энергетики Бабанов, Исаков, Кулов и Текебаев — громкие заявления на фоне проблем энергетики
В&nbsp;Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и&nbsp;водительских прав В Кыргызстане сократили сроки выдачи лицензий для школ и водительских прав
Время правды.Телеграм-каналы РФ&nbsp;опубликовали отрывки книги о&nbsp;правлении Атамбаева Время правды.Телеграм-каналы РФ опубликовали отрывки книги о правлении Атамбаева
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
21 ноября, пятница
09:38
Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масштабную экопереработку Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масшта...
09:29
Фильм «Кыргызстан — родина чемпионов» сняли по инициативе UFC Eurasia
09:24
Рубль и тенге продолжают дорожать, евро — дешеветь. Курс валют на 21 ноября
09:21
Мирный план США по урегулированию ситуации вокруг Украины обнародовали в Сети
09:20
Детей не будут судить за мелкие проступки: в Кыргызстане вводят новую систему