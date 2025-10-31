Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом

Депутат Жогорку Кенеша Жалолидин Нурбаев подал в суд на решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, отказавшей ему в регистрации кандидатом. Жалоба подана в Бишкекский административный суд. Об этом нардеп сообщил «Азаттыку».

Отметим, что 28 октября Центризбирком отказал в регистрации четырем гражданам, подавшим документы для участия в выборах депутатов парламента. Одним из них стал Жалолидин Нурбаев, выдвигавшийся по многомандатному округу № 5.

По данным ЦИК, в отношении Жалолидина Нурбаева ранее возбуждали два уголовных дела — в 2006 и 2021 годах. Оба прекращены по нереабилитирующим основаниям. Согласно части 4 статьи 3 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», лица, в отношении которых уголовные дела прекращены по таким основаниям, не имеют права баллотироваться в нардепы.

«Уголовного дела, о котором говорит Центризбирком, возбужденного якобы в 2006-м, не существует. В 1996 году действительно было дело, но оно имело политический характер, и в итоге мы оправданы. У меня нет судимости по нему», — заявил депутат ЖК.

Жалолидин Нурбаев является действующим депутатом Жогорку Кенеша VII созыва, избранным в ноябре 2021-го по одномандатному округу № 6 (Араван). Член комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию ЖК.

Напомним, 25 сентября парламент самораспустился, после чего президент Садыр Жапаров назначил внеочередные парламентские выборы на 30 ноября.