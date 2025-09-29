Выборы-2025. В ЦИК КР озвучили число избирателей, имеющих право голоса

В Кыргызстане на сегодня насчитывается 4 миллиона 237 тысяч избирателей. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель председателя ЦИК Айдана Жупуева.

По ее словам, 30 избирательных округов определят после уточнения числа граждан КР, имеющих право голоса.

Общее число на округ составляет примерно 140 тысяч избирателей. Отклонение может составлять до 20 процентов.

Отметим, что избиратели смогут голосовать на предстоящих выборах в Жогорку Кенеш не только по месту регистрации, но и на любом удобном для них участке.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент страны должен назначить дату проведения парламентских выборов.

Очевидно, что следующие выборы восьмого созыва ЖК с учетом всех необходимых процедур будут назначены на 30 ноября.