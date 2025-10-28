Битва престолов 2. Кто пройдет в следующий парламент

30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в Жогорку Кенеш. Парламент будет избираться по новой схеме, согласно которой Кыргызстан поделен на 30 округов. От каждого округа пройдут три кандидата, получившие наибольшее количество голосов, причем по законодательству в этой тройке обязательно должна быть женщина. Это существенно меняет логику кампаний, дает преимущества локальным игрокам и гарантию представительства женщин.

Аналитический отдел 24.kg подготовил анализ групп кандидатов, прогноз, выделил основные риски кампании и тренды-сюрпризы, которые могут радикально поменять ситуацию.

Кто идет и какие «медийные» фигуры привлекают внимание

Каждый день в социальных сетях появляются новые ролики, снятые как по шаблону: человек в официальном костюме и с серьезным выражением лица идет в ЦИК (пришел в ЦИК, вышел из ЦИК и т.п.). Этот тренд, сменивший значительно отфотошопленное изображение кандидата на фоне гор Ала-Тоо, вероятно, является посланием общественности: мол, «я тоже иду в депутаты». Таких «я тоже иду» на сегодняшний день уже почти 500 человек. Именно столько заявлений о намерении баллотироваться подано в ЦИК, и это не предел. У желающих есть еще время — до 30-го октября.

Среди претендентов на депутатский мандат почти в полном составе депутатский корпус седьмого созыва и депутаты других созывов. Накануне закрыл этот гештальд бывший спикер Тургунбек уулу Нурланбек, тоже подавший документы в ЦИК.

Кроме депутатов парламента в списках кандидатов бывшие чиновники, депутаты местных кенешей, блогеры, бизнесмены, представители творческой интеллигенции и много безработных.

Впрочем, если проанализировать последнюю группу, то обнаружится, что внутри «зашиты» тоже бывшие чиновники или депутаты.

Например, Аалы Карашев, Сайдулла Нышанов, Шайлообек Атазов, Ыргал Кадыралиева, Орозайым Нарматова и так далее.

Условно всех «медийных» или известных кандидатов можно поделить на следующие группы:

бывшие и действующие политики республиканского уровня;

политики местного уровня (например, депутаты местных кенешей, экс-акимы и сотрудники районных администраций);

региональные лидеры (местные предприниматели, общественные активисты, лидеры мнений, локальные авторитеты, например, уважаемый сельский учитель или популярный в селе блогер).

Медийность этих групп безусловно дает им преимущество в ходе избирательной кампании, потому что они способны «притянуть» голоса, в том числе и за счет своей узнаваемости.



Кто на новенького или прогноз состава будущего парламента

Будущий состав Жогорку Кенеша, конечно, частично обновится (процентов на 15-20) и даже произойдет ротация ключевых фигур. Но незначительная. Действующие депутаты, обладающие локальными сетями и ресурсами, по сравнению с «новичками» сохраняют преимущество. Особенно там, где они успели «закрепиться» через инфраструктуру и распределение благ.

Ожидаемо, часть опытных депутатов вернется.

Молодые или новые медийные кандидаты попадут в парламент точечно. Без внушительной финансовой «подушки» и масштабных родственных связей они могут пройти в округах, где их аудитория в соцсетях совпала с электоратом. Однако кадровый отток прежних элит и ресурсы для победы у новых не всегда сопоставимы. И мы видим, что уже есть округа, где баллотируются сразу по три и даже четыре депутата Жогорку Кенеша последнего созыва. И основная борьба там развернется именно между ними.

Риски и вызовы кампании

И здесь стоит отметить второй по значимости традиционный риск, связанный с локальными конфликтами и конкуренцией.

Любая избирательная кампания традиционно сопровождается рядом рисков и вызовов. Первый из них — это низкая явка и политическая апатия в целом, заключающаяся в том, что избиратели не воспринимают участие в голосовании как способ влияния на реальную политику. Судя по тому, что тексты о предстоящих выборах не попадают в топы по просмотрам, кыргызстанцы действительно не особо интересуются предстоящими выборами в парламент. Но когда кампания войдет в активную фазу, то все может измениться. Во-первых, каждый кандидат будет стараться максимально мобилизовать свой электорат. Во-вторых, начнется борьба, и интерес у избирателей тоже начнет расти, потому что конкуренция очень плотная и битва будет вестись буквально за каждый голос.

Насколько он проявится в ходе этой предвыборной кампании, сказать сложно, но попытки давления и недобросовестную конкуренцию мы, конечно, увидим.

Еще один риск — это риск информационный и фейки. Сегодня цифровые платформы и соцсети стали значимым если не основным источником информации для многих. Распространение недостоверной информации или манипулятивных материалов может вызвать напряжение и недовольство. И такие ситуации будут возникать. Другое дело, что трудно предсказать насколько массовый характер они будут иметь, но штабам кандидатов, в любом случае стоит подготовиться к информационным атакам.

Основные тенденции выборов

К сожалению, подавляющее большинство кандидатов никаких социологических исследований накануне выборов не проводило. Социология вообще не пользуется популярностью в Кыргызстане, хотя лучшего инструмента для измерения настроений в обществе и реального рейтинга власти человечество пока не придумало. Однако, используя данные, анализ прошлых кампаний и открытые источники, ключевые тенденции все-таки вычленить можно.

Очевидно, что происходит смещение акцентов на «локальное лицо». Выборная модель изменена таким образом, что успех зависит все больше от того, как кандидат «вписан» в свой округ, насколько прочные у него локальные связи, узнаваемость и как построена его «работа на земле». Иными словами кандидаты, знакомые избирателям в своем регионе, имеют преимущество, а общенациональная медийная узнаваемость хоть и дает свои плюсы, но не заменяет работу в округе.

Есть заметная тенденция — много кандидатов имеют какой-то медийный бэграунд. Они не просто узнаваемы как политики или чиновники, но активно ведут свои соцсети, являются блогерами или заявляют себя как «новые лица». Это связано с изменением модели избирателей (онлайн-активность, молодежь, соцсети). Однако традиционные элиты все еще имеют значительное преимущество.

Поэтому революционного «ломания» или смены элит не будет.

Скорее, постепенное обновление, а выиграют те, кто сможет сочетать медийность, серьезную кампанию на местах и партнеров, связи, в том числе и родственные, непосредственно в округе.

Еще одна тенденция связана с возрастающими ожиданиями избирателей и фокусом на экономику и социальную инфраструктуру. По крайней мере те кандидаты, кто проводили хотя бы фокус-группы на местах утверждают, что в дискурсе кампании все чаще появляются темы про экономический рост, занятость, услуги, региональное развитие, социальное неравенство, миграцию. Это говорит о том, что часть электората устала от чисто политических историй и хочет реальных результатов, а медийные обещания без видимой реализации могут обернуться минусом.

Однако, естественно, нельзя рассматривать выборы как однородные по всей стране. Округа в разных регионах существенно отличаются между собой по уровню интернет-активности, по конкуренции, по влиянию локальных элит.

Поэтому в городах, особенно в Бишкеке и крупных населенных пунктах, где конкуренция жестче, а медиа и онлайн-каналы распространения информации и коммуникации сильнее, может появиться больше «новых» лиц. В то время, как в сельских округах и округах в высокогорных районах решающими для победы останутся локальные связи и структуры, традиционная «сетка».

Тренды-сюрпризы

Помимо явных тенденций существуют тенденции скрытые, но способные неожиданно «выстрелить» и полностью поменять картину выборов. Конечно, в прямом смысле это не «черные лебеди», потому что они просчитываются, и их нужно и можно иметь в виду. Но все-таки по последствиям они с «черными лебедями» вполне схожи.

• Взрыв молодежной мобилизации

Как известно, молодежь активнее и шумнее всех в соцсетях, но до избирательных участков доходит редко. Если это поменяется, то нам всем придется привыкать жить в новой политической реальности.

Потому что в случае массового участия молодежи в выборах Жогорку Кенеш может обновиться быстрее, чем ожидают опытные игроки. Политические «динозавры» часто недооценивают поколение TikTok. Но молодежь, пришедшая на избирательные участки в массовом порядке, может полностью изменить расстановку сил в округе, особенно в городах.

• Один кандидат способен изменить целый расклад

Этой «темной лошадкой» может стать независимый кандидат(в данном контексте, имеется в виду, независимый от привычных стереотипов), который вроде бы не имеет особых финансовых возможностей, административного ресурса, но у него есть харизма, он «качает» соцсети и его любят земляки. Возможно, на него остальные участники гонки даже не обращают внимания, ведь он не фаворит. Однако именно такой кандидат может забрать мандат у «тяжеловеса».

• Соцсети могут подвести медийных кандидатов

Заметному числу медийных кандидатов придется столкнуться с неприятным открытием, что лайки в Instagram вовсе не означают много голосов. В интернете их может обожать полстраны, а в родном округе легко обойдет сосед — активист с многолетней сеткой связей.

• Региональные «мини-коалиции»

Новая избирательная система «поощряет» развитие следующего уравнения: кандидат + бизнес-структуры + местная элита + родовые связи = мандат.

Такие «мини—коалиции» вполне рабочие, но не всегда устойчивые. Особенно в условиях стресса избирательной кампании. Поэтому в одном округе такая «мини-коалиция» может вывести человека наверх, а в другом разрушиться из-за незначительного конфликта за неделю до голосования.

• Сюрпризы последних дней

Чем ближе к выборам, тем выше вероятность громких обвинений, разоблачений, неожиданных снятий кандидатов, информационных вбросов и выкладывания скандальных роликов с «компроматом».

История, в том числе и новейшая кыргызская, знает примеры, когда исход голосования решали не годы подготовки, а одно видео или статья, опубликованная за сорок восемь часов до дня «икс».