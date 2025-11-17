Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения

Все органы, включенные в Координационную группу оперативного реагирования (КГОР), круглосуточно мониторят соцсети, проводят проверки и фиксируют нарушения предвыборной агитации. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов.

По его словам, за неделю агитационной кампании заведено два уголовных дела по признакам подкупа голосов избирателей.

«Идут следственные мероприятия. Наверняка, материалы передадут в суд. У зарегистрированных кандидатов есть иммунитет, поэтому ЦИК дает согласие правоохранительным органам на привлечение их к уголовной ответственности», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что центральная и окружные избирательные комиссии работают совместно с правоохранительными органами и фиксируют факты не только подкупа голосов, но и других нарушений избирательного законодательства.

Член ЦИК подчеркнул, что госорганы и избирательные комиссии создают всем кандидатам равные условия.

«Именно кандидат несет ответственность за действия своих представителей — уполномоченных, доверенных лиц, агитаторов и других. Поэтому, прежде чем нанимать их, должны объяснять их ответственность», — резюмировал Абдыжапар Бекматов.

Напомним, что 30 ноября 2025 года состоятся досрочные выборы в парламент. Согласно новым правилам, 90 депутатов Жогорку Кенеша будут избираться в 30 многомандатных округах, по трое от каждого. Агитация началась 10 ноября и продлится до 29 ноября.