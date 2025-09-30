Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов

Пять лет назад меня избрали с поддержкой 80 процентов населения. Об этом президент Садыр Жапаров заявил в своем обращении к кыргызстанцам по случаю предстоящих выборов в Жогорку Кенеш.

По словам главы государства, если он выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах, он уверен, что пройдет с поддержкой уже 90 процентов, потому что чувствует, как поддержка народа стала еще сильнее, чем прежде.

Он добавил, что не просил ни одного депутата инициировать роспуск.

«Меня радует то, что теперь установлена долгосрочная политическая стабильность. Теперь, если даст бог, между двумя выборами всегда будет интервал в полтора года. Поэтому, уважаемые депутаты, вы приняли самое правильное решение, не ставя выше личные интересы. Мы упорядочили систему управления, вывели ее в правильное русло, устранили политические кризисы и обеспечили экономический рост», — сказал президент.