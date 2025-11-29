10:26
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Анализ списков: средний возраст кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша — 47 лет

Средний возраст зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша составляет примерно 47 лет. Такие данные получены на основе анализа биографических справок, опубликованных ЦИК.

Претенденты, родившиеся в 1970-е, стали самой многочисленной группой — на них приходится почти половина общего списка. Значительную долю составляют также родившиеся в 1980-е годы. Кандидатов 1960-х и 1950-х заметно меньше, а представителей 1990-х годов — единицы. Претенденты, родившиеся в 2000-е, встречаются крайне редко.

Возрастной разброс достаточно широкий: самому старшему участнику выборов 73 года, самому младшему — 25 лет.

В большинстве округов возрастная структура схожа: преобладают кандидаты от 40 до 55 лет. Это действующие депутаты, сотрудники государственных структур, предприниматели, педагоги, представители местных органов власти и общественных организаций.

Как отмечают эксперты, доминирование возрастной категории 40+ характерно для всех избирательных кампаний последних лет. Это объясняется необходимым профессиональным опытом, карьерной подготовкой и ресурсами, требующимися для полноценного участия в выборах.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, для участия в голосовании зарегистрировано 467 кандидатов: 276 мужчин и 191 женщина. Изначально о намерении баллотироваться заявляло всего 589 граждан, однако более 100 претендентов выбыло из гонки на этапе регистрации и позже: часть — по решению ЦИК, часть — по собственному отказу участвовать в выборах.

Отметим, сегодня в 8.00 завершилась агитационная кампания и наступил «день тишины» перед досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 30 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352697/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников
Выборы в ЖК. В Кыргызстане круглосуточно мониторят соцсети и фиксируют нарушения
Жалолидин Нурбаев подал в суд после отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатом
Битва престолов 2. Кто пройдет в следующий парламент
Битва престолов. Известные кандидаты в депутаты по округам. Часть 1
Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом
В ЦИК обсудили, как будут проверять дипломы кандидатов в депутаты
Кандидата в депутаты в Токтогульский горкенеш освободили из-под стражи
Арест участников митинга в Селекционном. Адвокаты обратились к Садыру Жапарову
В Бишкеке частично снесли предвыборный штаб кандидата в депутаты. Ответ мэрии
Популярные новости
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Водительское удостоверение через &laquo;Түндүк&raquo;. В&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; рассказали, как его оформить Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
В&nbsp;Бишкеке растет число заболевших ОРВИ&nbsp;&mdash; главврач инфекционной больницы В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Жители и&nbsp;гости Бишкека высказались об&nbsp;ограничении времени продажи алкоголя Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
10:24
Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому развитию в министерствах Кабмин расширил правила назначения замов по цифровому р...
10:16
Гибель мальчика в ДТП. На стене школы № 24 появился мурал в память о Тимуре
10:00
Американка Камила Фарр о любви к кыргызскому языку и мечте об Иссык-Куле
09:50
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский уволил главу президентского офиса
09:46
В Новосибирской области России хотят создать центр адаптации мигрантов