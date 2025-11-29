Средний возраст зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша составляет примерно 47 лет. Такие данные получены на основе анализа биографических справок, опубликованных ЦИК.

Претенденты, родившиеся в 1970-е, стали самой многочисленной группой — на них приходится почти половина общего списка. Значительную долю составляют также родившиеся в 1980-е годы. Кандидатов 1960-х и 1950-х заметно меньше, а представителей 1990-х годов — единицы. Претенденты, родившиеся в 2000-е, встречаются крайне редко.

Возрастной разброс достаточно широкий: самому старшему участнику выборов 73 года, самому младшему — 25 лет.

В большинстве округов возрастная структура схожа: преобладают кандидаты от 40 до 55 лет. Это действующие депутаты, сотрудники государственных структур, предприниматели, педагоги, представители местных органов власти и общественных организаций.

Как отмечают эксперты, доминирование возрастной категории 40+ характерно для всех избирательных кампаний последних лет. Это объясняется необходимым профессиональным опытом, карьерной подготовкой и ресурсами, требующимися для полноценного участия в выборах.

По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, для участия в голосовании зарегистрировано 467 кандидатов: 276 мужчин и 191 женщина. Изначально о намерении баллотироваться заявляло всего 589 граждан, однако более 100 претендентов выбыло из гонки на этапе регистрации и позже: часть — по решению ЦИК, часть — по собственному отказу участвовать в выборах.

Отметим, сегодня в 8.00 завершилась агитационная кампания и наступил «день тишины» перед досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 30 ноября.