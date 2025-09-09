Переход на 12-летнее образование — требование сегодняшнего дня и дальновидность политики в этом секторе. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, очень много вопросов вызывает сама система 12-летнего образования, а именно тот момент, что дети теряют еще один год.

«Я с этим абсолютно не согласен. У нас идет подготовка детей к самой системе. Если раньше нулевые классы были не во всех школах, то сегодня это обязательное требование. То есть уровень предшкольной подготовки у всех детей будет одинаковым. Кто-то имел возможность посещать дошкольные учреждения, кто-то нет, но в первый год обучения у всех будет возможность ознакомиться с азами и быть готовыми к началу новой программы. Она абсолютно адаптирована, имеет современные подходы», — сказал Данияр Амангельдиев.

Он подчеркнул, что нет никаких поводов для волнения в этом направлении.

«Это первый этап взращивания нового поколения, которое будет готово осваивать новые технологии, внедряемые сегодня практически во всех секторах нашей жизнедеятельности, будь это здравоохранение, образование или промышленное производство», — добавил первый зампред кабмина.

Отметим, что с начала учебного года пользователи соцсетей жалуются на нехватку учебников, учителей, а также на переполненность классов и задаются вопросом, зачем в таких условиях переходить на 12-летнее образование.