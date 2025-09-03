11:05
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Общество

Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос

В школах Кыргызстана начался новый учебный год, и родители учащихся столкнулись с новыми и старыми проблемами.

Например, пользователи социальных сетей сообщают об отсутствии или частичной нехватке учебников. Пока чиновники обещают обеспечить общеобразовательные организации новыми книгами, родители вынуждены приобретать их за свой счет. Стоимость в зависимости от автора и предмета разнится от 350 до 1,3 тысячи сомов. В школах проводят книжные ярмарки для обмена учебниками.

Другие жалуются на переукомплектованность, особенно в первых и вторых классах. Читатели 24.kg сообщают, что в классах по 40-50 человек, а в некоторых и вовсе по 50-60 учащихся. Это приводит к высокой нагрузке на учителей и их увольнению.

Какие проблемы есть в вашей школе?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342006/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека
В США 60 процентов избирателей поддерживают ХАМАС в войне с Израилем
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Адылбек Касымалиев принял участие в линейке ко Дню знаний в школе села Кожомкул
Первый звонок в ошских школах: мэр поздравил учеников и педагогов
Садыр Жапаров, Валентина Терешкова и российская делегация открыли школу в Оше
Ош: ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
Бишкек отмечает День независимости: опрос показал, как горожане помнят историю
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
Ош: школа № 3 в селе Мырза-Аке отремонтирована спустя 60 лет
Популярные новости
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Как правильно оформить трудовой договор и&nbsp;что нужно знать об&nbsp;испытательном сроке Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
3 сентября, среда
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 сентя...
10:55
Мэр Джалал-Абада предложил переименовать город
10:53
Парад в Пекине. Си Цзиньпин, Путин и Жапаров увидели новейшее вооружение НОАК
10:49
Депутат призывает выделить средства на создание мультфильма об Эр-Тоштуке
10:45
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить