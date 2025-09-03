Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос

В школах Кыргызстана начался новый учебный год, и родители учащихся столкнулись с новыми и старыми проблемами.

Например, пользователи социальных сетей сообщают об отсутствии или частичной нехватке учебников. Пока чиновники обещают обеспечить общеобразовательные организации новыми книгами, родители вынуждены приобретать их за свой счет. Стоимость в зависимости от автора и предмета разнится от 350 до 1,3 тысячи сомов. В школах проводят книжные ярмарки для обмена учебниками.

Другие жалуются на переукомплектованность, особенно в первых и вторых классах. Читатели 24.kg сообщают, что в классах по 40-50 человек, а в некоторых и вовсе по 50-60 учащихся. Это приводит к высокой нагрузке на учителей и их увольнению.