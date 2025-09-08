13:12
Общество

Соцфонд за два месяца заработал 4,5 миллиарда от инвестирования средств ГНПФ

Социальный фонд из средств ГНПФ за январь — август инвестировал в государственные ценные бумаги (ГЦБ) 9 миллиардов 378,4 миллиона сомов с доходностью 12,9-16 процентов годовых.

Сообщается, что часть средств ГНПФ размещена в депозитные вклады коммерческих банков на 4 миллиарда 105 миллионов сомов на 12 и 18 месяцев с доходностью 12,1-13 процентов годовых. Также часть средств инвестирована в акции эмитентов КР на 1 миллиард 750 миллионов сомов.

Таким образом, за указанный период всего инвестировано 15 миллиардов 233,4 миллиона сомов.

По ранее инвестированным средствам ГНПФ за январь — август получены следующие доходы:

• доход от ГЦБ — 3 миллиарда 976,7 миллиона сомов;
• процентный доход по депозитным вкладам — 583,8 миллиона;
• доход от начисленных процентов на ежедневные остатки на счетах ГНПФ — 21,1 миллиона;
• прочие доходы — 0,4 миллиона сомов.

Всего за указанный период получены доходы от инвестирования средств ГНПФ на 4 миллиарда 582 миллиона сомов.
