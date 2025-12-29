12:42
На 1 декабря средства накопительной пенсии получили 227 тысяч 354 человека

На 1 декабря 2025 года общее количество получивших средств пенсионных накоплений составляет 227 тысяч 354 человека, сумма составила 5 миллиардов 877,8 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

По ее данным, из них:

  • выплата гражданам, достигшим пенсионного возраста – 199 тысяч 750 человек (3 миллиарда 100,8 миллиона сом);
  • выплата выехавшим из страны на ПМЖ – 4 тысячи 524 человека (254 миллиона сомов);
  • выплата наследникам умерших застрахованных лиц – 11 тысяч 919 человек (361,9 миллиона сомов);
  • выплата военнослужащим – 998 человек (11,7 миллиона сомов);
  • лицам, получающим ипотечный кредит – 388 человек (88,2 миллиона сомов);
  • лицам, получившим ипотечный кредит – 7 тысяч 937 человек (1 миллиард 787,5 миллиона сомов);
  • лицам, погашающим выплаты по договору аренды жилья (финансируемая ОАО «ГИК») – 341 человек (55,8 миллиона сомов);
  • лицам, участвующим в долевом жилищном строительстве или погашающим выплаты по договору с рассрочкой у субъектов строительства в построенных объектах – 391 человек (82,4 миллиона сомов);
  • лицам, признанным официально безработными – 316 человек (6 миллионов сомов);
  • лицам, имеющим тяжелые заболевания – 790 человек (129,5 миллиона сомов).

Напомним, что в целях улучшения качества жизни и обеспечения социального благополучия граждан Кыргызской Республики, существует возможность использования средств пенсионных накоплений в различных сферах.

1. Выплата гражданам, достигшим пенсионного возраста

• Пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании» и имеющие учтенные в накопительной части личного страхового счета пенсионные накопления, а также для лиц, имеющих право на пенсию и обратившихся за ее назначением в соответствии с тем же законом, при условии наличия учтенных в накопительной части личного страхового счета пенсионных накоплений.

2. Выезд за пределы страны

• Граждане, выехавшие или выезжающие на постоянное место жительства за пределы Кыргызстана, также могут получить свои пенсионные накопления, сохраненные на личных страховых счетах.

3. Наследники

• Наследникам умершего застрахованного лица, чьи пенсионные накопления учтены в накопительной части личного страхового счета, предоставляется право на получение этих средств.

4. Выплата военнослужащим

• Военнослужащие имеют возможность получить средства из накопительного пенсионного фонда при достижении общеустановленного возраста 63 года при наличии средств на счету ГНПФ. Важно отметить, что военнослужащие не осуществляют отчисления страховых взносов в Соцфонд в течение периода военной службы. Эта возможность применима к тем гражданам, которые до или после военной службы работали в гражданской сфере и вносили соответствующие взносы в Соцфонд.

5. Ипотечное кредитование

• Граждане, а также их супруги, получающие или получившие ипотечный кредит и выплачивающие средства по договору аренды жилья с последующим выкупом в рамках государственной жилищной программы, финансируемой ОАО «ГИК», а также участвующие в долевом жилищном строительстве или погашающие выплаты по договору с рассрочкой у субъектов строительства в построенных объектах, с предоставлением банковской гарантии, могут использовать средства пенсионных накоплений для финансирования первоначального взноса и погашения ипотечного кредита.

6. Безработица

• Официально признанные безработные могут получать средства пенсионных накоплений, учитывая размер прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста.

7. Лечение тяжелых заболеваний

• Граждане, столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями и их семьи, могут досрочно получать средства пенсионных накоплений для финансирования лечения (согласно перечню тяжелых заболеваний: https://sf.gov.kg/.../perechen-tyazhelyh-zabolevanij.../ ).
