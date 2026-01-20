Бюджет Соцфонда на 2026 год превысит 137 миллиардов сомов и будет с профицитом

Президент Садыр Жапаров подписал проект закона «О бюджете Социального фонда на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов».

Согласно документу, в этом году бюджет Соцфонда формируется следующим образом:

доходы — 137 миллиардов 691,5 миллиона сомов;

расходы — 137 миллиардов 303,4 миллиона;

профицит — 388,1 миллиона.

В плановый период 2027-2028 годов параметры бюджета утверждаются в приложении к законопроекту.

Также предусмотрены:

формирование доходной части фонда за счет источников, указанных в приложении 2;

финансирование всех расходов Социального фонда на 2026-й в соответствии с установленными лимитами;

трансферты из республиканского бюджета на выплату пенсий — 46 миллиардов 670,3 миллиона сомов.

Дополнительно определены:

финансирование Фонда обязательного медицинского страхования — 6 миллиардов 503,4 миллиона сомов;

финансирование Фонда оздоровления трудящихся — 1 миллиард 9,1 миллиона;

утверждение бюджета Государственного накопительного пенсионного фонда на 2026 год.

Закон вступил в силу с 1 января.