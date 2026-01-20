11:16
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Бюджет Соцфонда на 2026 год превысит 137 миллиардов сомов и будет с профицитом

Президент Садыр Жапаров подписал проект закона «О бюджете Социального фонда на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов».

Согласно документу, в этом году бюджет Соцфонда формируется следующим образом:

  • доходы — 137 миллиардов 691,5 миллиона сомов;
  • расходы — 137 миллиардов 303,4 миллиона;
  • профицит — 388,1 миллиона.

В плановый период 2027-2028 годов параметры бюджета утверждаются в приложении к законопроекту.

Также предусмотрены:

  • формирование доходной части фонда за счет источников, указанных в приложении 2;
  • финансирование всех расходов Социального фонда на 2026-й в соответствии с установленными лимитами;
  • трансферты из республиканского бюджета на выплату пенсий — 46 миллиардов 670,3 миллиона сомов.

Дополнительно определены:

  • финансирование Фонда обязательного медицинского страхования — 6 миллиардов 503,4 миллиона сомов;
  • финансирование Фонда оздоровления трудящихся — 1 миллиард 9,1 миллиона;
  • утверждение бюджета Государственного накопительного пенсионного фонда на 2026 год.

Закон вступил в силу с 1 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358498/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Соцфонд готовит нововведения: что изменится для пенсионных накоплений
На 1 декабря средства накопительной пенсии получили 227 тысяч 354 человека
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год
Полноценная солидарно-накопительная система: Соцфонд о втором этапе реформ
КР близится к статусу старой страны, в 2030-м будет более миллиона пенсионеров
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов
За 10 месяцев пенсия назначена 50 тысячам 495 гражданам Кыргызстана
За 10 месяцев более 226 тысяч человек получили средства пенсионных накоплений
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
11:14
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января
10:58
В Кыргызстан ввезено 21,5 тысячи тонн минеральных удобрений
10:51
Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
10:49
Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»