Бюджет Соцфонда на 2026 год превысит 137 миллиардов сомов и будет с профицитом

Президент Садыр Жапаров подписал проект закона «О бюджете Социального фонда на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов».
Согласно документу, в этом году бюджет Соцфонда формируется следующим образом:
- доходы — 137 миллиардов 691,5 миллиона сомов;
- расходы — 137 миллиардов 303,4 миллиона;
- профицит — 388,1 миллиона.
В плановый период 2027-2028 годов параметры бюджета утверждаются в приложении к законопроекту.
Также предусмотрены:
- формирование доходной части фонда за счет источников, указанных в приложении 2;
- финансирование всех расходов Социального фонда на 2026-й в соответствии с установленными лимитами;
- трансферты из республиканского бюджета на выплату пенсий — 46 миллиардов 670,3 миллиона сомов.
Дополнительно определены:
- финансирование Фонда обязательного медицинского страхования — 6 миллиардов 503,4 миллиона сомов;
- финансирование Фонда оздоровления трудящихся — 1 миллиард 9,1 миллиона;
- утверждение бюджета Государственного накопительного пенсионного фонда на 2026 год.
Закон вступил в силу с 1 января.