Соцфонд готовит нововведения: что изменится для пенсионных накоплений

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров о внесении изменений в правила выплаты пенсионных накоплений. Документ предлагает скорректировать порядок выплат, осуществляемых Социальным фондом.

Согласно проекту, уточняется круг лиц, имеющих право на получение пенсионных накоплений: в ряде случаев получателями смогут выступать также супруги застрахованных лиц. Предлагается изменить порядок многократных выплат, а также актуализировать перечень документов, необходимых для использования пенсионных накоплений на жилищные цели — ипотеку, долевое строительство и аренду жилья с последующим выкупом в рамках государственных жилищных программ.

Отдельные положения правил признаются утратившими силу, а также вводятся новые формы подтверждающих документов, включая письма от коммерческих банков, мэрий Бишкека и Оша, а также ОАО «ГИК». Кроме того, уточняется порядок повторного обращения граждан за выплатами пенсионных накоплений.