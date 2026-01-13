18:08
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Соцфонд готовит нововведения: что изменится для пенсионных накоплений

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров о внесении изменений в правила выплаты пенсионных накоплений. Документ предлагает скорректировать порядок выплат, осуществляемых Социальным фондом.

Согласно проекту, уточняется круг лиц, имеющих право на получение пенсионных накоплений: в ряде случаев получателями смогут выступать также супруги застрахованных лиц. Предлагается изменить порядок многократных выплат, а также актуализировать перечень документов, необходимых для использования пенсионных накоплений на жилищные цели — ипотеку, долевое строительство и аренду жилья с последующим выкупом в рамках государственных жилищных программ.

Отдельные положения правил признаются утратившими силу, а также вводятся новые формы подтверждающих документов, включая письма от коммерческих банков, мэрий Бишкека и Оша, а также ОАО «ГИК». Кроме того, уточняется порядок повторного обращения граждан за выплатами пенсионных накоплений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357692/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
На 1 декабря средства накопительной пенсии получили 227 тысяч 354 человека
Жогорку Кенеш утвердил бюджеты Социального фонда и одобрил отчет за 2024 год
Полноценная солидарно-накопительная система: Соцфонд о втором этапе реформ
КР близится к статусу старой страны, в 2030-м будет более миллиона пенсионеров
С 2021 года бюджет на пенсии увеличился на 64 миллиарда сомов
В Кыргызстане запустят цифровую систему назначения пенсий
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
2026-жылы пенсия бир кыйла көбөйүшү мүмкүн
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
18:04
На улице Баялинова в Бишкеке нет светофора. Дети боятся переходить улицу На улице Баялинова в Бишкеке нет светофора. Дети боятся...
17:53
После очистки озера от сетей у берега Иссык-Куля появились тысячи мальков
17:46
Якобы незаконная приватизация. Жители дома на Киевской, 218 могут потерять все
17:38
Соцфонд готовит нововведения: что изменится для пенсионных накоплений
17:30
Число беженцев из Украины в Евросоюз выросло до 4,33 миллиона человек