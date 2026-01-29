Автоматизированную систему для упрощения оформления пенсий внедрят в Кыргызстане

Глава Социального фонда Бактияр Алиев на встрече с главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым представил новую автоматизированную информационную систему, которая знаменует ключевой этап реформирования пенсионной системы страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается, внедрение системы модернизирует работу и повысит эффективность Социального фонда. Новая технология улучшит качество обслуживания населения, сократит время обработки данных и устранит коррупционные риски.







Адылбек Касымалиев подчеркнул важность последовательных реформ и отметил, что приоритет ведомства заключается в создании благоприятных условий для пенсионеров.