Единая служба безопасности подвела итоги летнего турсезона на Иссык-Куле

В Чолпон-Ате состоялось совещание с участием представителей государственных органов, посвященное подведению итогов деятельности единой службы безопасности в период летнего туристического сезона. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

В состав службы вошли МВД, МЧС, Минприроды, Минтранс и Минздрав.

Минприроды в январе – июне 2025 года составило 579 протоколов о нарушениях на 3 миллиона 238 тысяч сомов, из которых оплачено 2 миллиона 16 тысяч 500 сомов.

Предъявлено 193 иска на 8 миллионов 378 тысяч сомов, взыскано 2,4 миллиона сомов.

Кроме того, инспекторами проведены регулярные рейды по борьбе с браконьерством в водоемах, 12 тысяч 100 метров незаконно установленных синтетических рыболовных сетей уничтожены механическим способом.