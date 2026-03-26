Общество

В городе Ош официально открыли туристический сезон

26 марта в национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» состоялось мероприятие, посвященное открытию туристического сезона. Об этом сообщает мэрия Оша.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, местных органов власти, а также консульств России, Казахстана и Узбекистана в городе Ош, общественные организации, туроператоры, внутренние и зарубежные туристы, ремесленники и местные жители.

«В рамках открытия туристического сезона были представлены выставка национальных блюд, ярмарка ремесел, картин и сувениров, а также презентация новинок нового сезона. Кроме того, организованы комплексные экскурсионные маршруты по историко-культурным памятникам Сулайман-Тоо, а мероприятие сопровождалось концертной программой», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367617/
