В городе Ош официально открыли туристический сезон

26 марта в национальном историко-археологическом музейном комплексе «Сулайман-Тоо» состоялось мероприятие, посвященное открытию туристического сезона. Об этом сообщает мэрия Оша.

По ее данным, в мероприятии приняли участие представители Министерства культуры, местных органов власти, а также консульств России, Казахстана и Узбекистана в городе Ош, общественные организации, туроператоры, внутренние и зарубежные туристы, ремесленники и местные жители.

«В рамках открытия туристического сезона были представлены выставка национальных блюд, ярмарка ремесел, картин и сувениров, а также презентация новинок нового сезона. Кроме того, организованы комплексные экскурсионные маршруты по историко-культурным памятникам Сулайман-Тоо, а мероприятие сопровождалось концертной программой», — говорится в сообщении.