Минздрав усиливает работу во время летнего туристического сезона

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики реализует комплексный план по обеспечению граждан и туристов своевременной и качественной медицинской, а также санитарно-эпидемиологической помощью в период летнего сезона.

Как сообщает пресс-центр ведомства, во всех регионах страны проведена подготовка медицинской инфраструктуры: сформированы резервы лекарственных средств, проверена готовность медицинской техники и оборудования, подготовлены дополнительные койки в лечебных учреждениях.

Организована круглосуточная работа пунктов скорой медицинской помощи, включая дежурные бригады на наиболее загруженных автомагистралях:

Трасса Бишкек — Ош:

• Токойлу (114-й километр) — три бригады, один автомобиль (вахтовый режим, Суусамырский центр общеврачебной практики),

• Тоо-Ашуу — две бригады, один автомобиль (Суусамырский ЦОВП),

• Чычкан (238-й километр) — три бригады, один автомобиль (Токтогульский ЦОВП).

Трасса Бишкек — Торугарт:

• Боом (140-й километр) — четыре бригады, один автомобиль (Кеминский ЦОВП).

Трасса Бишкек — Каракол/Энилчек:

• Энилчек — одна бригада, один автомобиль (Ак-Сууйский ЦОВП).

В рамках реализации плана развернуты медицинские пункты в местах массового отдыха на побережье Иссык-Куля:

Иссык-Кульский район — 3,

Балыкчи — 1,

Тюпский район — 2,

Каракол — 3,

Ак-Сууйский район — 1,

Джети-Огузский район — 1,

Тонский район — 1.

Параллельно с этим во всех местах размещения и общественного питания проводятся профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на предупреждение инфекционных заболеваний.

С начала туристического сезона в Иссык-Кульской области поступило 463 заявления на получение санитарного паспорта объектов. Из них 317 уже рассмотрены и по результатам акты готовности направлены в местные органы власти. Проведена инвентаризация 179 юрт, расположенных в ущельях и на пляжах, с разъяснением санитарных требований.

Для контроля качества окружающей среды проведен забор:

332 пробы питьевой воды,

128 проб из озера,

178 проб песка с пляжей.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности, здоровья и комфорта всех граждан и гостей страны во время туристического сезона.