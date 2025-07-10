Минздрав усиливает работу во время летнего туристического сезона

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики реализует комплексный план по обеспечению граждан и туристов своевременной и качественной медицинской, а также санитарно-эпидемиологической помощью в период летнего сезона.
Как сообщает пресс-центр ведомства, во всех регионах страны проведена подготовка медицинской инфраструктуры: сформированы резервы лекарственных средств, проверена готовность медицинской техники и оборудования, подготовлены дополнительные койки в лечебных учреждениях.
Организована круглосуточная работа пунктов скорой медицинской помощи, включая дежурные бригады на наиболее загруженных автомагистралях:
Трасса Бишкек — Ош:
• Токойлу (114-й километр) — три бригады, один автомобиль (вахтовый режим, Суусамырский центр общеврачебной практики),
• Тоо-Ашуу — две бригады, один автомобиль (Суусамырский ЦОВП),
• Чычкан (238-й километр) — три бригады, один автомобиль (Токтогульский ЦОВП).
Трасса Бишкек — Торугарт:
• Боом (140-й километр) — четыре бригады, один автомобиль (Кеминский ЦОВП).
Трасса Бишкек — Каракол/Энилчек:
• Энилчек — одна бригада, один автомобиль (Ак-Сууйский ЦОВП).
В рамках реализации плана развернуты медицинские пункты в местах массового отдыха на побережье Иссык-Куля:
- Иссык-Кульский район — 3,
- Балыкчи — 1,
- Тюпский район — 2,
- Каракол — 3,
- Ак-Сууйский район — 1,
- Джети-Огузский район — 1,
- Тонский район — 1.
Параллельно с этим во всех местах размещения и общественного питания проводятся профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на предупреждение инфекционных заболеваний.
С начала туристического сезона в Иссык-Кульской области поступило 463 заявления на получение санитарного паспорта объектов. Из них 317 уже рассмотрены и по результатам акты готовности направлены в местные органы власти. Проведена инвентаризация 179 юрт, расположенных в ущельях и на пляжах, с разъяснением санитарных требований.
Для контроля качества окружающей среды проведен забор:
- 332 пробы питьевой воды,
- 128 проб из озера,
- 178 проб песка с пляжей.
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности, здоровья и комфорта всех граждан и гостей страны во время туристического сезона.