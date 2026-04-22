22:08
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Общество

Летний турсезон на носу. Экоинспекторы проверили зону отдыха в ущелье Чункурчак

В преддверии летнего туристического сезона инспекторы регионального управления службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламединскому району провели профилактический выезд в одну из самых живописных локаций страны — зону отдыха в ущелье Чункурчак.

По данным Минприроды, инспекторы сосредоточились на профилактике и разъяснительной работе, чтобы подготовить популярный маршрут к активному наплыву посетителей.

Особое внимание уделили работе владельцев юрточных городков и зон отдыха. Они получили официальные уведомления о строгом соблюдении санитарных норм. С ними провели детальный инструктаж по правильной организации сбора и своевременного вывоза твердых бытовых отходов.

Параллельно велась работа по защите водных ресурсов и продвижению этики отдыха. Инспекторы разъясняли недопустимость загрязнения рек и родников, а также беседовали с туристами о важности принципа «принес — унеси с собой». Гостям напомнили о необходимости беречь уникальную флору предгорья и строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесной зоне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371506/
просмотров: 254
Версия для печати
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
22 апреля, среда
22:02
В Бишкеке выявили контейнер, где незаконно продавали лекарства В Бишкеке выявили контейнер, где незаконно продавали ле...
21:40
Благоустройство БЧК. Китайским инвесторам показали прибрежную зону канала
21:28
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрыли участок улицы Фрунзе
21:24
Летний турсезон на носу. Экоинспекторы проверили зону отдыха в ущелье Чункурчак
21:22
$1 миллион за фильм от ИИ: в Астане запускают необычный фестиваль