Летний турсезон на носу. Экоинспекторы проверили зону отдыха в ущелье Чункурчак

В преддверии летнего туристического сезона инспекторы регионального управления службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламединскому району провели профилактический выезд в одну из самых живописных локаций страны — зону отдыха в ущелье Чункурчак.

По данным Минприроды, инспекторы сосредоточились на профилактике и разъяснительной работе, чтобы подготовить популярный маршрут к активному наплыву посетителей.

Особое внимание уделили работе владельцев юрточных городков и зон отдыха. Они получили официальные уведомления о строгом соблюдении санитарных норм. С ними провели детальный инструктаж по правильной организации сбора и своевременного вывоза твердых бытовых отходов.

Параллельно велась работа по защите водных ресурсов и продвижению этики отдыха. Инспекторы разъясняли недопустимость загрязнения рек и родников, а также беседовали с туристами о важности принципа «принес — унеси с собой». Гостям напомнили о необходимости беречь уникальную флору предгорья и строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесной зоне.