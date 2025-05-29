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Общество

Турсезон. Санитарных врачей из Бишкека откомандируют на Иссык-Куль

Санитарных врачей из Бишкека откомандируют в Иссык-Кульскую область. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила санврач отдела гигиены питания столичного Центра госсанэпиднадзора Гулзат Асанакунова.

По ее словам, сотрудники ЦГСЭН с 15 июня по сентябрь будут работать в Чолпон-Ате — проводить профилактические мероприятия, рассказывать о санитарных нормах, брать на учет точки общепита.

«Среди основных требований — подвод систем водоснабжения и канализации. Точки общепита должны быть стационарными, с подводом электричества и соблюдать все нормы и правила. Продавать на берегу озера ту же рыбу, которая может стать источником отравления, должны запрещать. Стихийной торговли не должно быть», — сказала Гулзат Асанакунова.

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Она отметила, что незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому предприниматели должны самостоятельно изучать законодательство.

«Они должны знать, как хранить пищевую продукцию; при приеме на работу поваров и официантов требовать санитарные книжки с полным набором печатей. Если даже у одного официанта из десяти не будет санкнижки, мы имеем право налагать штраф. Все санкнижки должны храниться на рабочем месте и так далее. В ходе проверок мы многое объясняем, требуем создать санитарные условия, чтобы в гостевых домах не возникало случаев пищевых отравлений», — добавила санврач.

Она заметила, что для походов в горы есть определенный набор разрешенных продуктов (сухпаек, лапша быстрого приготовления и так далее). Готовить пищу в горах можно при наличии условий и соблюдении санитарных норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330839/
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