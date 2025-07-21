Снимок с высоты птичьего полета, опубликованный в соцсетях, стремительно набирает популярность. На кадре видно, как пляж в Бостери буквально ломится от туристов: берег устлан зонтами, полотенцами и телами, а озеро словно кипит от числа купающихся.
Комментаторы шутят: «Искупаться — как пробиться в автобус в час пик».
На реконструкцию прибрежной зоны протяженностью 1 тысяча 430 метров потратили более 35 миллионов сомов.
Теперь Бостери — не просто курорт, а визитная карточка сезона. И, судя по наплыву отдыхающих, деньги вложили не зря.