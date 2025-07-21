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Агент 024

Фото дня. Пляж Бостери забит до отказа — на Иссык-Куле аншлаг

Снимок с высоты птичьего полета, опубликованный в соцсетях, стремительно набирает популярность. На кадре видно, как пляж в Бостери буквально ломится от туристов: берег устлан зонтами, полотенцами и телами, а озеро словно кипит от числа купающихся.

Комментаторы шутят: «Искупаться — как пробиться в автобус в час пик».

Артема Колосова
Фото Артема Колосова. Пляж Бостери забит до отказа
Ажиотаж вполне объясним: в этом году пляж Бостери обновили впервые за 30 лет. По данным Министерства строительства и Фонда развития региона, здесь заменили устаревшие павильоны, обустроили новые зоны отдыха, спортивные площадки и дорожки, добавили спасательные посты.

На реконструкцию прибрежной зоны протяженностью 1 тысяча 430 метров потратили более 35 миллионов сомов.

Теперь Бостери — не просто курорт, а визитная карточка сезона. И, судя по наплыву отдыхающих, деньги вложили не зря.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336946/
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