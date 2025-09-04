Выпускники будут успешными. Минпросвещения о переходе на 12-летнее образование

«Мы заботимся о том, чтобы наши выпускники были успешными и конкурентоспособными на мировом рынке труда. А это, конечно, зависит от качества полученного ими образования», — заявила в эфире «Биринчи радио» главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения Фариза Солтогулова.

По ее словам, переход на 12-летнее школьное образование осуществляется не просто так.

«Для будущего страны это необходимо, тем более 12-летняя система существует в более чем половине государств мира. Сначала провели мониторинг, проанализировали число учащихся, состояние инфраструктуры школ, качественный и количественный состав педагогических работников. Исходя из всего этого разработали концепцию с участием экспертов из разных секторов», — сказала Фариза Солтогулова.

Она отметила, что на основе концепции построены государственный образовательный стандарт, предметные стандарты, учебные программы, учебно-методические комплексы.

«Недавно прошел Евразийский педагогический форум, представитель РФ похвалил наш государственный стандарт — очень лаконичный, всего на 10 страницах гармонично отражены все важные вопросы, — добавила Фариза Солтогулова. — Мы меняем содержание школьного образования. В основной школе вводится профильное обучение, в зависимости от способностей и предложений школы дети будут выбирать профиль. После 9-го класса какая-то часть уйдет в профлицеи, колледжи и так далее, но часть останется в старших классах. В 10-12-х классах внедряется предпрофессиональная подготовка учащихся. Над новым содержанием школьного образования работали представители Кыргызской академии образования, научного сообщества, учителя-практики».

Отметим, что с начала учебного года пользователи соцсетей жалуются на нехватку учебников, учителей, а также на переполненность классов и задаются вопросом, зачем в таких условиях переходить на 12-летнее образование.