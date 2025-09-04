19:47
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Выпускники будут успешными. Минпросвещения о переходе на 12-летнее образование

«Мы заботимся о том, чтобы наши выпускники были успешными и конкурентоспособными на мировом рынке труда. А это, конечно, зависит от качества полученного ими образования», — заявила в эфире «Биринчи радио» главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения Фариза Солтогулова.

По ее словам, переход на 12-летнее школьное образование осуществляется не просто так.

«Для будущего страны это необходимо, тем более 12-летняя система существует в более чем половине государств мира. Сначала провели мониторинг, проанализировали число учащихся, состояние инфраструктуры школ, качественный и количественный состав педагогических работников. Исходя из всего этого разработали концепцию с участием экспертов из разных секторов», — сказала Фариза Солтогулова.

Читайте по теме
Скоро в школу. Чего ждать родителям и детям с учетом перехода на 12-летку

Она отметила, что на основе концепции построены государственный образовательный стандарт, предметные стандарты, учебные программы, учебно-методические комплексы.

«Недавно прошел Евразийский педагогический форум, представитель РФ похвалил наш государственный стандарт — очень лаконичный, всего на 10 страницах гармонично отражены все важные вопросы, — добавила Фариза Солтогулова. — Мы меняем содержание школьного образования. В основной школе вводится профильное обучение, в зависимости от способностей и предложений школы дети будут выбирать профиль. После 9-го класса какая-то часть уйдет в профлицеи, колледжи и так далее, но часть останется в старших классах. В 10-12-х классах внедряется предпрофессиональная подготовка учащихся. Над новым содержанием школьного образования работали представители Кыргызской академии образования, научного сообщества, учителя-практики».

Отметим, что с начала учебного года пользователи соцсетей жалуются на нехватку учебников, учителей, а также на переполненность классов и задаются вопросом, зачем в таких условиях переходить на 12-летнее образование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342275/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Дети не готовы. Опасения учителя начальных классов в связи с переходом на 12 лет
Скоро в школу. Чего ждать родителям и детям с учетом перехода на 12-летку
Обновленные учебники по русскому языку и литературе доставят в школы в октябре
На педагогическом форуме в Оше состоится символическая передача ноутбуков
В Кыргызстане подходы к преподаванию русского языка в начальных классах меняют
С сентября в школах появятся новшества в преподавании предмета «Естествознание»
Переход на 12-летку. Запущен второй этап подготовки учителей в Кыргызстане
Результаты перехода на 12-летнее образование будут через 15 лет — Минпросвещения
Об особенностях сингапурской модели образования рассказали в Минпросвещения
Больше школы, больше знаний. Страна окончательно перешла на 12-летку
Популярные новости
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
В&nbsp;южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды
Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить Проверку знаний ПДД для нарушителей решили отложить
Девушка из&nbsp;Кыргызстана стала пилотом в&nbsp;25&nbsp;лет: история Айбарчын Абдыразаковой Девушка из Кыргызстана стала пилотом в 25 лет: история Айбарчын Абдыразаковой
Бизнес
Покупайте на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; выгодно: MBANK дарит 10&nbsp;процентов с&nbsp;каждой покупки Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на&nbsp;NFC-аксессуары до&nbsp;конца года Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Уланбек Ногаев вошел в&nbsp;состав совета директоров Глобального договора ООН в&nbsp;ЦА Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;каждый заказ в&nbsp;&laquo;Яндекс Еда&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за каждый заказ в «Яндекс Еда» от BAKAI
4 сентября, четверг
19:45
Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольких фестивалях Кыргызский театр кукол осенью примет участие в нескольк...
19:24
В Бишкеке откроется выставка актера и живописца Догдурбека Кыдыралиева
19:15
В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения полностью обеспечены учителями
18:59
В Кыргызстане есть запасы ГСМ на полтора месяца
18:59
Прием в школу. Более 94 тысяч мест остаются свободными