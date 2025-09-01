В Германии хотят ввести уголовную ответственность за кэтколлинг. Об этом пишет DW.

Речь идет об обсценных и сексуальных жестах, выкриках и оскорблениях, чаще всего со стороны мужчин по отношению к женщинам. В партии СДПГ считают, что подобное поведение должно расцениваться как преступление.

Словесные сексуальные домогательства сильно запугивают жертв, как правило женщин или девочек, заявила заместительница председателя фракции Соня Айхведе в интервью журналу Stern. «Не жертвы должны менять свое поведение, а преступники», — подчеркнула она. По словам политика, за нарушения также могут грозить штрафы.

Если такой закон примут, Германия не будет первой страной, которая пойдет на такой шаг. С июля 2024 года в Нидерландах сексуальные домогательства в общественных местах, в том числе кэтколлинг, являются уголовно наказуемыми, уже есть первые приговоры.