Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России

В отношении Екатерины Бивол могут возбудить уголовное дело в России из-за скандального ролика с оскорблением кыргызов и казахов, пишет «Газета.ru».

Бывшую жену боксера Дмитрия Бивола уже разыскивают правоохранительные органы Кыргызстана и Казахстана.

Она может быть привлечена к ответственности за снятый за рулем автомобиля и опубликованный в соцсетях ролик. В управлении общественных связей Министерства внутренних дел России сообщили, что по обстоятельствам уже организована проверка.

В Казахстане замминистра внутренних дел Санжар Адилов заявил в кулуарах сената, что республика будет добиваться экстрадиции Екатерины Бивол.