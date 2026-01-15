Удалить соцсеть X и нейросеть Grok из магазинов требуют от Apple и Google

Коалиция из 28 организаций, работающих в сфере защиты цифровых прав, прав женщин и детей, обратилась к корпорациям Apple и Google с требованием удалить социальную сеть X и чат-бота Grok из магазинов приложений App Store и Google Play.

Как сообщило Reuters, поводом стала возможность генерации откровенных дипфейков, которая, по мнению авторов обращения, нарушает правила платформ.

Открытые письма были направлены генеральному директору Apple Тиму Куку и главе Google Сундару Пичаи. В них говорится, что функциональность X и Grok позволяет создавать сексуализированные и оскорбительные изображения, в том числе с использованием образов женщин и несовершеннолетних, что противоречит условиям размещения приложений.

В Apple, Google и X не ответили на запросы Reuters. В компании Илона Маска xAI — разработчик Grok — заявили, что обвинения со стороны «традиционных СМИ» не соответствуют действительности.

Напомним, в декабре 2025 года xAI расширила возможности редактирования изображений в Grok, а X запустила бесплатный ИИ-инструмент для работы с картинками на базе той же модели. В начале января 2026 года регуляторы сразу нескольких стран призвали X принять дополнительные меры после жалоб пользователей на генерацию непристойных и оскорбительных изображений. Вслед за этим Индонезия и Малайзия ограничили доступ к Grok, а британский регулятор начал расследование в отношении X.

На фоне критики Grok перевела бесплатную генерацию и редактирование изображений в платную подписку.