В России суд признал слово «овца» оскорблением. Пермский краевой суд постановил выплатить жительнице Лысьвы 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за оскорбление «овца», судебные приставы взыскали эту сумму с обидчицы истицы, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что апелляционная инстанция отменила решение районного суда, который счел «овцу» не оскорблением, а субъективным суждением о личности. Суд первой инстанции опирался на словарь русского языка, в котором указывается, что овца — это «жвачное млекопитающее животное», в переносном смысле — человек, который сбился с правильного пути.

При апелляции в краевом суде была проведена лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в исследуемом контексте слово «овца» имеет негативно-оценочное значение и было употреблено в ситуации межличностного конфликта с целью оскорбить и унизить адресата.