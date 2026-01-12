11:55
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

В РФ голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере теперь наказывается судом

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере является поводом для назначения штрафа в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что такое дело рассмотрел суд в Москве. Как указано в материалах, женщина в Telegram направила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания. Получатель обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях.

Доказательством в рамках дела среди прочего явился акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала, в содеянном раскаялась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357449/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Убийство Айзирек Эралиевой. Блогер Абдумаликов оштрафован и вышел из-под ареста
В России суд признал слово «овца» оскорблением
В Германии хотят ввести уголовную ответственность за кэтколлинг
Критика и оскорбления. Кто-то организовал атаку против нас — мэрия Бишкека
Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени
Убийство Айзирек. Блогер пытался выехать из страны, но был доставлен в милицию
Убийство Айзирек. В ГУВД Бишкека начата проверка высказываний блогера и депутата
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов арестован по решению суда
Убийство Айзирек. Блогер Айбек Уланов задержан сотрудниками милиции
Популярные новости
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Кыргызский&nbsp;&mdash; это логика. Виктория Кринвальд о&nbsp;том, как быстро выучить госязык Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
11:52
В Мекке начали строить бесплатную гостиницу для паломников из Кыргызстана В Мекке начали строить бесплатную гостиницу для паломни...
11:50
Поддержка бизнеса: снижены налоги и отменены отдельные лицензии
11:45
Из-за сильных морозов школьники в Нарынской области переведены на онлайн
11:34
Кубок Азии U-23. Кыргызстан опустился на последнее место в турнирной таблице
11:21
Зимний прием. В вузах Кыргызстана начался второй тур