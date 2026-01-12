В РФ голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере теперь наказывается судом

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере является поводом для назначения штрафа в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что такое дело рассмотрел суд в Москве. Как указано в материалах, женщина в Telegram направила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания. Получатель обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях.

Доказательством в рамках дела среди прочего явился акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала, в содеянном раскаялась.