13:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

На Курпcайской ГЭС открыт памятник Турдакуну Усубалиеву

С участием министра энергетики Таалайбека Ибраева, ветеранов энергетической отрасли, а также ряда представителей местных властей и руководителей энергокомпаний на Курпcайской ГЭС состоялась торжественная церемония открытия памятника Турдакуну Усубалиеву.

Памятник выдающемуся государственному и общественному деятелю, Герою Кыргызской Республики Турдакуну Усубалиеву установлен у входа на один из важнейших объектов энергетической отрасли страны — филиал ОАО «Электрические станции».

«Этот памятник является символом глубокого уважения к человеку, оставившему неизгладимый след в истории, и примером для будущих поколений. С 2019 года станция носит имя Турдакуна Усубалиева в знак признания его огромного вклада в развитие энергетики и индустриализацию КР. Памятник является знаком уважения к истории, признанием труда и вечным символом искреннего служения народу», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Турдакун Усубалиев был великим человеком, посвятившим свою жизнь родине и развитию нашего народа.

«Его мудрость, стойкость и труд по укреплению государственности навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1961 по 1985 год он возглавлял страну, создавая условия для индустриального развития: построено более 150 крупных объектов, производство электроэнергии увеличилось в 12 раз. Курпсайская ГЭС — один из самых значимых проектов, реализованных им, вторая по мощности гидроэлектростанция в Кыргызстане. Она расположена на реке Нарын, является третьей ступенью Токтогульского каскада. Имеет плотину высотой 113 метров, мощность 800 мегаватт и годовую выработку 2,63 миллиарда киловатт-часов — символ укрепления нашей энергетической системы», — сказал Таалайбек Ибраев.

Памятник установлен по итогам открытого тендера, проведенного ОАО «Электрические станции». Работы выполнило ОсОО «Инжиниринг Групп», благоустроив и приведя территорию вокруг монумента в надлежащее состояние.

Справка

Турдакун Усубалиев возглавлял республику в 1961-1985 годах, превратив Кыргызстан из аграрной страны в индустриально развитое государство. Инициировал строительство гидроэлектростанций, выступив против угольной ТЭЦ в Нарынской области. Под его руководством построены десятки заводов, школ, культурных и социальных объектов. Удостоен звания «Герой Кыргызской Республики» и ордена «Ак-Шумкар».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341748/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин Кыргызстана отчитался о проделанной работе в сфере энергетики
Ко Дню независимости Кыргызстана в эксплуатацию ввели четыре малые ГЭС
В Оше открыли памятник Алымбеку Датке
Стала известна стоимость проекта строительства каскада ГЭС Казарман и Кокомерен
В Беловодском открыли памятник Чаа бию
Полемика вокруг нового памятника Манасу: Дайырбек Орунбеков тоже высказался
На площади Ала-Тоо начали установку памятника Манасу
Китай строит в Тибете крупнейшую ГЭС мира стоимостью около $167 миллиардов
В Кыргызстане введут в эксплуатацию 18 малых ГЭС
МИД России следит за ситуацией с памятником Петру Семенову-Тян-Шанскому
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
В&nbsp;Бишкеке открыли новую дорогу от&nbsp;Жукеева-Пудовкина до&nbsp;Молдобасанова В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Бизнес
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
1 сентября, понедельник
13:23
На Курпcайской ГЭС открыт памятник Турдакуну Усубалиеву На Курпcайской ГЭС открыт памятник Турдакуну Усубалиеву...
13:20
Пошлины Трампа. Торговля между США и Китаем достигла 19-летнего минимума
13:09
Погранслужба сообщила о гибели двух кыргызстанцев на границе с Узбекистаном
13:05
Садыр Жапаров обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС
12:39
MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior