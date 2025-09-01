На Курпcайской ГЭС открыт памятник Турдакуну Усубалиеву

С участием министра энергетики Таалайбека Ибраева, ветеранов энергетической отрасли, а также ряда представителей местных властей и руководителей энергокомпаний на Курпcайской ГЭС состоялась торжественная церемония открытия памятника Турдакуну Усубалиеву.

Памятник выдающемуся государственному и общественному деятелю, Герою Кыргызской Республики Турдакуну Усубалиеву установлен у входа на один из важнейших объектов энергетической отрасли страны — филиал ОАО «Электрические станции».

«Этот памятник является символом глубокого уважения к человеку, оставившему неизгладимый след в истории, и примером для будущих поколений. С 2019 года станция носит имя Турдакуна Усубалиева в знак признания его огромного вклада в развитие энергетики и индустриализацию КР. Памятник является знаком уважения к истории, признанием труда и вечным символом искреннего служения народу», — отметил министр.

Он подчеркнул, что Турдакун Усубалиев был великим человеком, посвятившим свою жизнь родине и развитию нашего народа.

«Его мудрость, стойкость и труд по укреплению государственности навсегда останутся примером для будущих поколений. С 1961 по 1985 год он возглавлял страну, создавая условия для индустриального развития: построено более 150 крупных объектов, производство электроэнергии увеличилось в 12 раз. Курпсайская ГЭС — один из самых значимых проектов, реализованных им, вторая по мощности гидроэлектростанция в Кыргызстане. Она расположена на реке Нарын, является третьей ступенью Токтогульского каскада. Имеет плотину высотой 113 метров, мощность 800 мегаватт и годовую выработку 2,63 миллиарда киловатт-часов — символ укрепления нашей энергетической системы», — сказал Таалайбек Ибраев.

Памятник установлен по итогам открытого тендера, проведенного ОАО «Электрические станции». Работы выполнило ОсОО «Инжиниринг Групп», благоустроив и приведя территорию вокруг монумента в надлежащее состояние.

Справка

Турдакун Усубалиев возглавлял республику в 1961-1985 годах, превратив Кыргызстан из аграрной страны в индустриально развитое государство. Инициировал строительство гидроэлектростанций, выступив против угольной ТЭЦ в Нарынской области. Под его руководством построены десятки заводов, школ, культурных и социальных объектов. Удостоен звания «Герой Кыргызской Республики» и ордена «Ак-Шумкар».