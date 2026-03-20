Памятники Бишкека моют и приводят в порядок: «Тазалык» начал работы

В Бишкеке начались работы по очистке и благоустройству памятников. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Тазалык».

По данным предприятия, специалисты проводят мойку и очистку городских монументов, чтобы сохранить культурное наследие и повысить уровень уважения к историческим объектам.

В «Тазалыке» отметили, что памятники являются важной частью истории города, а их сохранение — это вклад в будущее поколений.

«Чистый город — ответственность каждого из нас», — подчеркнули в муниципальном предприятии.