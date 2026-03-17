В Бишкеке увековечат память венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандока

19 марта в 10.00 пройдет церемония открытия мемориальной доски в память об известном венгерском тюркологе и лингвисте Иштване Конгуре Мандоки. Об этом сообщает пресс-служба посольства Венгрии в Кыргызстане.

По ее данным, доска будет открыта в здании Национальной инновационной технологической школы-лицея № 5 имени Айдаркана Молдокулова, где ученый жил и работал во время своей экспедиции в Кыргызстан.

«Иштван Конгур Мандоки является уникальной и значимой фигурой в современной европейской тюркологии и кыпчаковедении не только из-за своих высоких академических заслуг, но и благодаря своему неоценимому вкладу в укрепление связей Венгрии с Центральной Азией. Большую часть своей жизни он провел в путешествиях и экспедициях, изучая историю, культуру и языковые связи древних мадьяр (венгров) и тюркских народов. В 2024 году, к 80-летию со дня рождения ученого, посольство Венгрии представило в Бишкеке книгу об Иштване Конгуре Мандоки под названием «Коңурдун коңгуроосу»», — говорится в сообщении.

Фото посольства Венгрии в КР

Автором мемориальной доски-барельефа выступила кыргызский скульптор Тамила Маматова, получившая широкую известность благодаря созданию памятников значимым историческим и культурным личностям, таких как монумент «Айкол Манас» на главной площади страны, скульптура Чингиза Айтматова и бюст Таттыбюбю Турсунбаевой.
