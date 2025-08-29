Умер композитор Родион Щедрин

Композитор Родион Щедрин умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, Московском хоровом училище, аспирантуре Московской консерватории.

Родион Щедрин, в числе прочего, создал семь опер, пять балетов, три симфонии и четырнадцать концертов. Среди самых известных его сочинений — Первая симфония (1958), балет «Конек-Горбунок» (1960), балет «Кармен-сюита» (1967).

Почти 20 лет он занимал пост председателя правления Союза композиторов РСФСР. Был депутатом Верховных советов СССР и РСФСР.

Родион Щедрин, получивший в 1981 году звание народного артиста СССР, был лауреатом Ленинской премии, Госпремии СССР, а также двух Госпремий РФ.

С 1958 года Родион Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой (умерла в 2015 году).