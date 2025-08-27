В Баткене построят стадион на 10 тысяч зрительских мест. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

По ее данным, общая площадь объекта составит 10 гектаров. На территории стадиона предусмотрены три больших и четыре малых футбольных поля. При спортивном комплексе также возведут пятиэтажное общежитие на 120 мест и парковку, рассчитанную на 200 автомобилей.

Читайте по теме Глава ГКНБ потребовал ускорить строительство первого стадиона в Баткене

Новый стадион станет площадкой для проведения областных, республиканских и международных спортивных мероприятий, говорится в сообщении.

Напомним, новый стадион открыли в городе Узгене, а в Оше приступили к реконструкции центрального стадиона.