14:13
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Общество

В городе Ош приступили к реконструкции центрального стадиона

В городе Ош приступили к реконструкции центрального стадиона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Это большой шаг к чистой и благоустроенной территории, соответствующей международным стандартам, отметили в муниципалитете.

По распоряжению мэра города Женишбека Токторбаева хаотичные постройки у входа на центральный стадион и вдоль канала будут снесены, а прилегающая территория будет отремонтирована и приведена в соответствие с современными требованиями.

Раньше вход на стадион был загорожен различными сооружениями, что создавало неудобства.
Теперь эта территория будет очищена. Во время реконструкции обещают создать комфортную, безопасную и эстетичную среду для жителей Оша.

Сам стадион будет приведен в соответствие требованиям для проведения международных футбольных матчей.

Эскизный проект подготовлен Ошским областным управлением градостроительства и архитектуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340755/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарыне продолжается строительство центрального стадиона
В Таласе строят современный стадион на 5 тысяч мест
Мэр Бишкека проинспектировал строительство малой арены
Глава ГКНБ потребовал ускорить строительство первого стадиона в Баткене
Реконструкция постамента Манаса и малая арена Омурзакова: как идет строительство
Мэрия просит не засорять новый стадион «Алга»
Президент Садыр Жапаров Бишкекте «Алга» спорт комплексин ачты
В Кара-Суу полностью реконструируют стадион за 300 миллионов сомов
Садыр Жапаров: В стране происходят масштабные изменения в сфере спорта
Стадион в Караколе. Первыми на новой арене сыграли команды «Барс» и «ОшМУ»
Популярные новости
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Как вы&nbsp;относитесь к&nbsp;переименованию населенных пунктов и&nbsp;улиц? Опрос Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
Новую шестиполосную дорогу хотят построить в&nbsp;Оше Новую шестиполосную дорогу хотят построить в Оше
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
24 августа, воскресенье
14:01
В МВД России озвучили признаки, по которым можно распознать террористов В МВД России озвучили признаки, по которым можно распоз...
13:32
В городе Ош приступили к реконструкции центрального стадиона
13:00
Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии
12:36
Скончался известный кыргызстанский актер Руслан Курманалиев
12:21
Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по борьбе (U 20)