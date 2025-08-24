В городе Ош приступили к реконструкции центрального стадиона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Это большой шаг к чистой и благоустроенной территории, соответствующей международным стандартам, отметили в муниципалитете.

По распоряжению мэра города Женишбека Токторбаева хаотичные постройки у входа на центральный стадион и вдоль канала будут снесены, а прилегающая территория будет отремонтирована и приведена в соответствие с современными требованиями.

Раньше вход на стадион был загорожен различными сооружениями, что создавало неудобства.

Теперь эта территория будет очищена. Во время реконструкции обещают создать комфортную, безопасную и эстетичную среду для жителей Оша.

Сам стадион будет приведен в соответствие требованиям для проведения международных футбольных матчей.

Эскизный проект подготовлен Ошским областным управлением градостроительства и архитектуры.