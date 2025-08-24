13:33
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Узгене

В городе Узген прошло открытие спортивного комплекса имени Зулпукара Ормонова, после торжественной части состоялся матч между футбольными клубами «Узген» и «ОшМУ» в рамках 18-го тура высшей лиги Кыргызстана. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Президент КФС Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии открытия стадиона. По его словам, это еще один важный объект в истории спорта Кыргызстана.

«Этот комплекс станет центром развития всех видов спорта, предоставляя возможность детско-юношеским и профессиональным командам проявить свой потенциал. Создание и улучшение условий для игр и тренировок профессиональных команд во всех регионах страны — наша главная цель. Новый комплекс будет служить ей», — сказал он.

Отметим, что старый стадион был построен в 1968 году и морально устарел. Работы по реконструкции стадиона и благоустройству прилегающей территории начались 1 июля 2024 года.

Общая площадь нового стадиона, расположенного на улице Манаса, составляет 3,36 гектара. Трибуны рассчитаны на 2 тысячи 240 зрителей.

Здесь теперь есть раздевалка, несколько функциональных и административных помещений для проведения соревнований, комнаты для VIP-гостей, представителей СМИ, официальных лиц матча и судей, а также система VAR.

Основное игровое поле стадиона — натуральный зеленый газон, окруженный беговой дорожкой. Территория оснащена современным освещением, что позволяет проводить футбольные матчи и мероприятия в вечернее время. Здесь можно проводить крупные спортивные мероприятия.

Стадион станет домашней ареной футбольного клуба «Узген».
