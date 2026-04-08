Стадион «Бишкек Арена» будет содержаться за счет доходов от ТЦ. Его строят рядом

Фото из интернета. Стадион «Бишкек Арена» будет содержаться за счет ТЦ

Готовность стадиона «Бишкек Арена» достигла 90 процентов. Для его содержания строят торговый центр. Об этом на своей странице в Facebook рассказал управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, для обеспечения стабильной работы объекта по поручению главы государства начато строительство торгового центра Bishkek Arena Mall.

Каныбек Туманбаев отметил, что доходы от ТЦ планируется направлять на обслуживание и развитие стадиона без нагрузки на бюджет.

24.kg узнало об условиях аренды бутиков и магазинов в будущем торговом центре.

Для предпринимателей предусмотрены единые условия: стоимость составляет $2 тысячи 500 за 1 квадратный метр на 10 лет вне зависимости от этажа и расположения внутри комплекса. Площади помещений варьируются от 13 до 230 квадратных метров.

Отмечается, что в течение указанного периода арендаторы оплачивают только коммунальные расходы — электричество и отопление.

По истечении срока договора предусмотрена возможность его продления или отказа.
