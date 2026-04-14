Центральный стадион в Кара-Кульдже реконструируют за 168 миллионов сомов

Фото пресс-служба президента. Садыр Жапаров прибыл в Кара-Кульджу

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область осмотрел проекты реконструкции центрального стадиона и парков «Тынчтык» и «Буранов». По данным пресс-службы главы государства, работы активно ведут за счет республиканского бюджета и должны завершить в 2026-2027 годах.

Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев сообщил, что работы в парке «Тынчтык», занимающем площадь 25 гектаров, включают капитальный ремонт с благоустройством территории, устройством освещения, ирригационной системы, велодорожек и детских площадок.

Парк «Буранов» также модернизируют, здесь обновляют инженерные системы и создают новые общественные пространства для отдыха, включая сцены и зоны для активного досуга.

Президенту представили проект реконструкции центрального стадиона площадью 21 тысяча 367,89 квадратного метра.

Стоимость проекта — 168 миллионов сомов, а завершение работ запланировано на 2027 год.

В рамках реконструкции создадут современные условия для проведения спортивных мероприятий и занятий физкультурой.

Садыр Жапаров подчеркнул важность этих проектов для улучшения качества жизни населения и поручил контролировать ход работ для обеспечения своевременного завершения.

Рабочая поездка Садыра Жапарова в Ошскую область началась 10 апреля и продолжается пятый день. В ее рамках глава государства посещает районы области и проводит встречи с жителями.
