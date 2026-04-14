Центральный стадион в Кара-Кульдже реконструируют за 168 миллионов сомов

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область осмотрел проекты реконструкции центрального стадиона и парков «Тынчтык» и «Буранов». По данным пресс-службы главы государства, работы активно ведут за счет республиканского бюджета и должны завершить в 2026-2027 годах.
Парк «Буранов» также модернизируют, здесь обновляют инженерные системы и создают новые общественные пространства для отдыха, включая сцены и зоны для активного досуга.
Президенту представили проект реконструкции центрального стадиона площадью 21 тысяча 367,89 квадратного метра.
Стоимость проекта — 168 миллионов сомов, а завершение работ запланировано на 2027 год.
В рамках реконструкции создадут современные условия для проведения спортивных мероприятий и занятий физкультурой.
Рабочая поездка Садыра Жапарова в Ошскую область началась 10 апреля и продолжается пятый день. В ее рамках глава государства посещает районы области и проводит встречи с жителями.