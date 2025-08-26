15:56
Минкультуры прокомментировало дело о нецелевом расходовании 27 миллионов сомов

Министерство культуры, информации и молодежной политики КР прокомментировало информацию Генеральной прокуратуры о фактах нецелевого расходования бюджетных средств.

Ведомство подтверждает, что ранее в 2023 году министерству и подведомственным структурам были выделены средства из фонда президента КР в размере 300 миллионов сомов.

«В настоящее время по выявленным фактам Генеральной прокуратуры проводятся следственные действия. Окончательная правовая оценка всем обстоятельствам будет дана компетентными органами», — отметили в ведомстве.

Также в сообщении говорится, что министерство привержено принципам открытости и готово сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать всестороннее содействие в ходе расследования.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура заявила, что по факту нецелевого расходования бюджетных средств более чем на 27 миллионов было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.
