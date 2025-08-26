11:13
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Происшествия

Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов

По факту нецелевого расходования бюджетных средств возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства культуры, информации и молодежной политики КР. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, следственные органы установили, что из 300 миллионов сомов, выделенных министерству из фонда президента КР, государству причинен ущерб на 27 миллионов 127 тысяч 820 сомов. В частности выявлены следующие нарушения:

  • 7,6 миллиона сомов использованы не по целевому назначению;
  • департамент физической культуры и спорта закупил спортивный инвентарь на 6,2 миллиона сомов по завышенным ценам;
  • государственное предприятие «Кыргыз Маданият Сервис» уничтожило материальные ценности и технику на 13,2 миллиона сомов без обоснований.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам коррупции, предусмотренным статьей 336 Уголовного кодекса КР. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340957/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдут Дни турецкого кино с участием известных актеров
Цифровая платформа proverka.gov.kg представлена в новом формате
Фильм «Курак» примет участие в Пусанском международном кинофестивале
Кыргызская научная экспедиция в Монголии завершила первую фазу работы
Передача Сулайман-Тоо мэрии Оша. В Минкультуры ответили Женишбеку Токторбаеву
В Чолпон-Ате состоится «Вечер балета на берегу Иссык-Куля»
Киностудия «Кыргызфильм» подала в суд на режиссера Бакыта Мукула
В Джалал-Абаде проверили 52 культурных учреждения
Отбор музыки для нового гимна Кыргызстана будет продолжаться до 8 сентября
В Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак»
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. В&nbsp;Сети появилось видео с&nbsp;россиянкой Застрявшая на пике Победы альпинистка. В Сети появилось видео с россиянкой
Бизнес
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
26 августа, вторник
11:11
В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного управления запасами В КР создают госпредприятие «Резерв» для эффективного у...
11:10
В городе Ош построят дипломатический городок
11:05
Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 августа
10:41
Китай готов инвестировать в строительство завода по производству лекарств в КР