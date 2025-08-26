Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов

По факту нецелевого расходования бюджетных средств возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства культуры, информации и молодежной политики КР. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, следственные органы установили, что из 300 миллионов сомов, выделенных министерству из фонда президента КР, государству причинен ущерб на 27 миллионов 127 тысяч 820 сомов. В частности выявлены следующие нарушения:

7,6 миллиона сомов использованы не по целевому назначению;

департамент физической культуры и спорта закупил спортивный инвентарь на 6,2 миллиона сомов по завышенным ценам;

государственное предприятие «Кыргыз Маданият Сервис» уничтожило материальные ценности и технику на 13,2 миллиона сомов без обоснований.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам коррупции, предусмотренным статьей 336 Уголовного кодекса КР. В настоящее время продолжаются следственные действия.