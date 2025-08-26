14:21
Общество

Кабмин предлагает упростить подключение бизнеса к электросетям в КР

Кабинет министров Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект постановления, которое упростит процесс подключения малого и среднего бизнеса к электрическим сетям.

Согласно документу, разрешение на эксплуатацию электроустановок с напряжением до 1 тысячи вольт теперь будет выдавать лицензированный оператор электроэнергетической отрасли, что снизит бюрократические препоны для предпринимателей.

Изменение разработано в рамках Указа президента КР №83 от 10 марта 2025 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы госслужбы».

Ожидается, что новая мера позволит предпринимателям быстрее подключать свои объекты к сети и снизит административную нагрузку.
